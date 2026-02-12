Основатель Ethereum рассказал о «прекрасной России будущего»

Создатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин, который в 27 лет стал самым молодым криптомиллиардером, считает, что в 2026 году война в Украине может закончиться. Однако мир нужно заключать именно с российским обществом, а не с Владимир Путиным, сообщает «Агентство».

«Много людей говорят про «мир с Россией», имея в виду мир с Путиным. Но я думаю, что нужно больше говорить про чуть-чуть другую идею: «мир с российским обществом». Я считаю, что Путин — дьявол, а народ России — не ангелы и не дьяволы», — написал Бутерин в соцсети X.

Создатель Ethereum считает, что Путин не хочет мира, и поэтому он будет пытаться заключить «самый базовый договор прекращения огня», чтобы превратить горячую фазу войны с Украиной в холодную войну против Европы. При этом план украинских вооруженных сил по насильному принуждению Путина к миру, по мнению Бутерина, может сработать, а может и провалиться.

В этой ситуации Бутерин точно не верит в российскую оппозицию, которая якобы давно не дает миру новых идей и новых результатов. Все из-за того, что в ней отсутствуют новые лица и «герои».

«Путину можно только помочь выпрыгнуть из высокого балкона или выпить вкусного КГБ‑шного «чая». Но после Путина нужно помочь максимально «нелюдоедской» фракции в РФ… выиграть во внутренней «игре престолов»», — добавил Бутерин.

Также криптомиллиардер выступает против идеи территориального развала России. Подобная концепция не учитывает интересы россиян и даже отпугивает потенциальных противников войны ощущением нового и глубокого экономического кризиса.

Бутерин, размышляя о «прекрасной России будущего», сказал, что она должна быть безопасным соседом для всего мира. Это можно сделать, перейдя от модели «Не будьте злыми» к модели «Нельзя быть злым». Так, он предложил создавать «Россию будущего» на основе принципов децентрализации.

Как пример одного из инструментов — онлайн-платформа Polis для массовых обсуждений и поиска консенсуса. Искусственный интеллект сможет находить главные идеи, с которыми большинство людей соглашается. А затем оформлять его в консенсус без участия депутатов и правительство, роль которых заключалось бы в том, чтобы документально оформить оговоренный компромисс.