Возможности увеличения налогов на нефтегазовый сектор полностью исчерпаны. Однако из-за увеличения дефицита бюджета существует иной «маневр в налоговой политике», сообщают «Ведомости. Аналитика».

По мнению экспертов, опрошенных изданием, повышение ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) способно сократить растущий дефицит государственного бюджета. Оно могло бы принести дополнительные 1,2 триллиона рублей.

«Ведомости. Аналитика» отмечают, что дефицит бюджета прогнозируется на уровне до 7,3 триллиона рублей. Поэтому эксперты полагают, что государству выгодно повысить налоги для производителей золота и цветных металлов. Этому также способствует и увеличение цен на международном рынке.

Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов Это помогло Украине выстоять в войне, а россиянам теперь не на чем ездить и летать Экономика 33 минуты чтения

Так, текущая рублевая стоимость золота за один грамм достигает 12 300 рублей. Это более чем на 70% выше уровня 2024 года и более чем в два раза – уровня 2023. Выросла и цена платины: один грамм чистой платины доходит до 5000 рублей. Это более чем на 60% выше уровня предыдущего года и в два раза – уровней 2024 и 2023.

Издание отмечает, что повышение ставки НДПИ не оказало бы катастрофического влияния на рентабельность ключевых предприятий в российском секторе добычи драгоценных металлов. В 2025 году чистая прибыль «Норникеля» увеличилась на 36% и достигла $2,5 миллиарда долларов. Только за ее счет можно было бы сократить дефицит бюджета на 200 миллиардов рублей, говорят эксперты.

«Недостающие доходы бюджета целесообразно компенсировать в первую очередь за счет перераспределения налоговой нагрузки. Нефтегазовый сектор не может оставаться главной «дойной коровой бюджета», поскольку возможности увеличения налогов на него полностью исчерпаны», — заявил доцент Финансового университета при правительстве России Валерий Андрианов.

Крупнейшая российская золотодобывающая компания и один из мировых лидеров по объему добычи предприятие «Полюс» также отчиталось о росте рентабельности по EBITDA до 50%. К тому же уровень налоговой нагрузки в российской золотодобыче остается ниже, чем в некоторых других странах.

Согласно закрытым расчетам близкого к правительству аналитического центра,, По итогам 2026 года, как пишет Reuters, дефицит российского бюджета может превысить запланированный почти в три раза. «Дыра» в российском бюджете, вероятно, кратно вырастет из-за роста расходов и одновременного снижения нефтегазовых доходов страны.