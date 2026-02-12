EN
Социологи измерили «любвеобильность» россиян

2 минуты чтения 16:10

Провластный Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) подсчитал «индекс любвеобильности» россиян. Данные центр разместил на своем сайте.

Значение индекса показывает, насколько насыщенной является романтическая жизнь россиян, отмечает ВЦИОМ. В среднем его значение составило 45 баллов из 100 возможных. 

Для расчета индекса респондентам задавали вопросы о наличии в жизни «настоящей большой любви», наличии влюбленности в настоящий момент, любви к поцелуям. Также каждый участник опроса должен был оценить свою влюбчивость. 

По данным ВЦИОМ, 86% россиян хотя бы раз в жизни испытывали настоящую любовь. 56% респондентов заявили, что влюблены прямо сейчас, влюбчивыми себя назвали 35% участников опроса. 

Также исследователи отметили, что за последние семь лет выросла доля россиян, которые любят поцелуи — с 52% до 59%. Больше всего доля таких людей оказалась среди влюбчивых людей — 70%. 

При этом индекс «любвеобильности» в среднем оказался выше среди мужчин — 50 баллов из 100. Женщины показали меньший показатель — 42 балла. Самыми «любвеобильными» поколениями среди россиян оказались миллениалы и представители реформенного поколения (1968-1981). 

Они получили в среднем 48-49 баллов. ВЦИОМ также отмечает, что представители этих возрастных групп в большинстве случаев уже успели обзавестись семьей и «постоянным объектом любви». 

ВЦИОМ отмечает низкие показатели среди зумеров и представителей поколения оттепели (до 1947 года). Это, по мнению исследователей, связано с тем, что первым еще предстоит встретить свою любовь, а для вторых романтические чувства остались в прошлом.

Также ВЦИОМ разделил россиян на группы по уровню вовлеченность в романтическую жизнь. На первом месте оказались «умеренные романтики» (49%), «холодные» (21%), «пылкие натуры» (20%), «ловеласы» (10%)

