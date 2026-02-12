Социологи измерили «любвеобильность» россиян

Провластный Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) подсчитал «индекс любвеобильности» россиян. Данные центр разместил на своем сайте.

Значение индекса показывает, насколько насыщенной является романтическая жизнь россиян, отмечает ВЦИОМ. В среднем его значение составило 45 баллов из 100 возможных.

Для расчета индекса респондентам задавали вопросы о наличии в жизни «настоящей большой любви», наличии влюбленности в настоящий момент, любви к поцелуям. Также каждый участник опроса должен был оценить свою влюбчивость.

По данным ВЦИОМ, 86% россиян хотя бы раз в жизни испытывали настоящую любовь. 56% респондентов заявили, что влюблены прямо сейчас, влюбчивыми себя назвали 35% участников опроса.

Также исследователи отметили, что за последние семь лет выросла доля россиян, которые любят поцелуи — с 52% до 59%. Больше всего доля таких людей оказалась среди влюбчивых людей — 70%.

При этом индекс «любвеобильности» в среднем оказался выше среди мужчин — 50 баллов из 100. Женщины показали меньший показатель — 42 балла. Самыми «любвеобильными» поколениями среди россиян оказались миллениалы и представители реформенного поколения (1968-1981).

Они получили в среднем 48-49 баллов. ВЦИОМ также отмечает, что представители этих возрастных групп в большинстве случаев уже успели обзавестись семьей и «постоянным объектом любви».

ВЦИОМ отмечает низкие показатели среди зумеров и представителей поколения оттепели (до 1947 года). Это, по мнению исследователей, связано с тем, что первым еще предстоит встретить свою любовь, а для вторых романтические чувства остались в прошлом.

Также ВЦИОМ разделил россиян на группы по уровню вовлеченность в романтическую жизнь. На первом месте оказались «умеренные романтики» (49%), «холодные» (21%), «пылкие натуры» (20%), «ловеласы» (10%)