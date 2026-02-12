В Кремле признались в изучении детей ради выборов

В администрации президента изучают детей с восьмилетнего возраста как будущих избирателей президентских выборов 2030 и 2036 годов. Об этом на форуме кинопремии «Герои большой страны» заявил замначальника управления президента по общественным проектам Алексей Жарич, обратило внимание «Агентство».

По словам Жарича, впервые голосовать на выборах 2030 года будут граждане, которым сейчас от 13 до 18 лет. Таких, как отметил чиновник, 10,5 миллиона человек, и их «безусловно изучают», поскольку власти «живут электоральными циклами».

Чиновник добавил, что в Кремле «уже знают своего избирателя», который будет голосовать в 2036 году. Речь идет о нынешних восьмилетних детях, которые только пошли в первый класс. Власти анализируют, какие каналы потребления контента предпочитают дети, пояснил Жарич, однако ключевым вопросом он назвал не площадки, а смыслы, которые несет медиапродукция.

По словам чиновника, «хорошая новость» заключается в том, что у подрастающего поколения «нет проблем с ценностями». В числе приоритетов он назвал семью, справедливость, милосердие, доброту и любовь к родине.

«Плохой новостью» Жарич назвал попытки «врагов» изменить идентичность россиян. В качестве примеров он привел самоопределение как «человека мира» или отказ от желания иметь детей. По его словам, власти рассчитывают, что создаваемый в России контент будет способствовать формированию национальной идентичности. В частности, он отметил, что государство ожидает от авторов производства такого контента при поддержке бюджета.

Жарич также заявил, что противостояния в мире неизбежны, и выразил мнение, что в будущем граждане должны сохранять национальную идентичность.

После начала войны в Украине в образовательных учреждениях России были введены дополнительные занятия и программы патриотической направленности. Ранее о системном изучении детей как будущих избирателей публично не сообщалось.