В Госдуме допустили блокировку Google

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что российские власти могут заблокировать Google.

«На мой взгляд, это вполне технически реализуемо. Не уверен, что это в моменте нужно. Я думаю, что Роскомнадзор принял решение дождаться того счастливого момента, когда Google вернется в Россию, и взыскать с него деньги», — заявил Свинцов.

Радиостанция отметила, что ранее конкурсный управляющий компании Валерий Таляровский подсчитал размер долга Google перед российскими телеканалами. По его версии, он составил 91,5 квинтиллиона рублей — в такую сумму Таляровский оценил неустойку, которую компания якобы обязана выплатить за блокировку российских СМИ на YouTube.

Разговоры о блокировке Google в России возникают не первый раз. Так, в конце 2025 года первый заместитель председателя IT-комитета Госдумы Антон Горелкин намекнул на блокировку сервисов компании в течение этого года. Он призвал россиян переходить на отечественные почтовые сервисы.

«Конечно, отказ от западных технологий неизбежен. Война не закончится ни завтра, ни через год, ни через 10 лет, война навсегда, поэтому надо это понимать и надо искать инструменты, которые нам обеспечат безопасность. Произойдет ли завтра ограничения всех сервисов Google? Вряд ли, согласен, но постепенно — точно», — говорил в середине декабря прошлого года Свинцов.

Опрошенные РБК эксперты в конце января рассказали, что часть сервисов компании, например, Google Meet, уже сталкивается с ограничениями, полная и одновременная блокировка всей системы Google выглядит маловероятной и может нанести серьезный ущерб малому бизнесу.