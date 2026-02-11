EN
В Турции задумались над передачей власти сыну Эрдогана

2 минуты чтения 18:44

Члены правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) за закрытыми дверями обсуждают возможный транзит власти в стране. При этом в качестве преемника рассматривается младший сын действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана Неджмеддин Билал. Об этом пишет американское агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

Издание отмечает, что, согласно действующему турецкому законодательству, Эрдоган, который правит страной с 2014 года, должен покинуть президентский пост в 2028 году. В то же время он может получить возможность снова баллотироваться на президентских выборах в случае, если парламент назначит досрочные выборы до окончания его нынешнего срока полномочий или если в Конституцию будут внесены поправки, позволяющие ему снова участвовать в выборах.

В публикации Bloomberg говорится, что семья Эрдогана и руководство ПСР хотят, чтобы он оставался президентом до 2033 года, чтобы подготовить почву для передачи власти своему сыну.

Ранее возможным преемником Эрдогана эксперты также называли его зятя — совладельца, председателя совета директоров и технического директора компании-производителя дронов Baykar Сельчука Байрактара. В 2024 году американская The Wall Street Journal называла его одним из самых популярных общественных деятелей в Турции.

В свою очередь, The Economist утверждал, что сменить Эрдогана на его посту, кроме сына и Байрактара, могут глава МИД страны Хакан Фидан и бывший министр иностранных дел Сулейман Сойлу.

Летом 2025 года к одному году и восьми месяцам тюрьмы по обвинению в публичном оскорблении должностного лица в связи с выполнением им своих служебных обязанностей приговорили главного политического соперника Эрдогана — стамбульского мэра Экрема Имамоглу.

Самое читаемое

