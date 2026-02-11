EN
В Германии предупредили об угрозе «случайной эскалации» на Балтике

11:33 | Обновлено: 12:14

Уровень угрозы со стороны России в Балтийском море растет, а вместе с ним и риск «случайно эскалации». Об этом в интервью Süddeutsche Zeitung заявил инспектор военно-морских сил Германии вице-адмирал Ян Кристиан Каак.

«Угроза реальна и далеко не статична. Российские вооруженные силы растут как в численности, так и в возможностях, которые ежедневно испытывают в войне на Украине», — сказал он, отметив, что немецкие военные внимательно следят за действиями российских флотов в Балтийском и Северном морях, а также в Арктике и Северной Атлантике.

По словам вице-адмирала, в последние два года российские военные самолеты над водами Балтийского моря стали все чаще проводить агрессивные маневры сближения, такие как низкие пролеты над кораблями НАТО. «Это опасно, поскольку может легко привести к эскалации по случайности», — подчеркнул Каак, отметив, что для командиров немецкого флота специально готовят к таким провокациям, имитируя подобные ситуации в ходе учений.

Вице-адмирал также прокомментировал результаты работы запущенной НАТО миссии «Балтийский часовой», целью которой — защитить проходящие по дну Балтийского моря коммуникации. Каак сообщил, что после запуска миссии время реагирования сил стран НАТО на подозрительные инциденты сократилось с 17 часов до одного.

В конце 2025 года The Economist писал, что из-за высокой концентрации энергетических и коммуникационных кабелей на дне Балтийского моря его акватория превращается в место потенциального противостояния НАТО и России.

Как отмечало издание, только в 2023-2024 годах там было зафиксировано по меньшей мере 11 предполагаемых акта «саботажа» инфраструктуры, часть из которых связывали с действиями судов так называемого «теневого флота» России.

