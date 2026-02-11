EN
СМИ: установку отечественного ИИ на смартфоны сделают обязательной в России

2 минуты чтения 12:37 | Обновлено: 12:39

Власти захотели сделать обязательной предустановку искусственного интеллекта российской разработки на смартфоны и другие гаджеты, продающиеся в России. Соответствующую норму планируется внести в закон о регулировании ИИ, который готовит российское правительство. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на материалы с предложениями к законопроекту.

Целесообразность такого шага в правительстве объясняют необходимостью поддержки отечественных разработчиков программного обеспечения, а также заботой о качестве получаемых россиянами услуг. 

«Предустановка отечественных сервисов на устройства россиян — это одна из мер, которая позволяет укрепить технологическую независимость нашей страны, У нас есть собственные маркетплейсы, браузер, антивирус, сервисы госуслуг, а теперь и отечественные большие языковые модели. У россиян должна быть возможность пользоваться качественными отечественными сервисами», — заявили по этому поводу в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, курирующего вопросы, связанные с развитием искусственного интеллекта. 

В то же время там отметили, что детали новой законодательной нормы пока прорабатываются, а к разработке соответствующего рамочного закона Минцифры приступит по итогам сбора предложений.

Легендарная Наталья
Легендарная Наталья
Она давала приют трудным подросткам, учила их пользоваться презервативами и помогла им вырасти в достойных людей. Среди них был Дмитрий Марков
Общество

Закон об обязательной предустановке на продающиеся в России смартфоны российских приложений действует в стране с 2021 года. В утвержденном правительством перечне в общей сложности 40 приложений, среди которых отечественные браузеры, почтовые клиенты, онлайн-кинотеатры и другие сервисы.

Предустановка отечественного ИИ на смартфоны в России — «крайне актуальная мера», утверждают «Известия», ссылаясь на опрошенных изданием экспертов. Как заявили в Mobile Research Group, сейчас ИИ предустановлен примерно на 7% продаваемых в России смартфонах, а концу года их доля вырастет до 10%.

