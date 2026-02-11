Российским стримерам грозит тюремный срок за оскорбление казашек

Российским стримерам Анару Абдуллаеву и Ренату Пашаеву грозит до десяти лет тюремного заключения в Казахстане после высказываний сексуализированного характера в адрес казахстанских девушек. Местные власти возбудили против мужчин уголовное дело за разжигание межнациональной розни, сообщает издание «Курсив».

8 февраля межрайонный административный суд города Алматы назначил Абдуллаеву и Пашаеву по 15 суток административного ареста за мелкое хулиганство. Однако позже заместитель генерального прокурора Республики Казахстан Галымжан Койгелдиев заявил, что отдельно против стримеров будет расследоваться дело о «Разжигании социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни» (статья 174 УК Казахстана).

«Установлено, что указанные лица в социальной сети допускали нецензурные высказывания, нарушающие нормы общественного порядка и требования действующего законодательства Республики Казахстан», — говорится в сообщении полиции Алматы.

Как сообщает телеграм-канал Mash, стримеры встретились с местными девушками. Во время прямого эфира 5 февраля Абдуллаев и Пашаев хвастались повышенным вниманием со стороны местных девушек и обсуждали, насколько насыщенная у них предстоит ночь. После чего от Пашаева прозвучала фраза: «Я буду ебать их».

По данным казахстанского издания Tengri Life, еще до официального разбирательства в Алматы с ними встречались «серьезные» местные жители. По их требованию стримеры публично извинились за сказанные слова. Однако административного наказания избежать все равно не удалось.