Эксперт предсказал подорожание доставки еды в России

Стоимость доставки еды в России может вырасти примерно на 10% из-за новых требований к курьерским сервисам. Такой прогноз в беседе с «Газетой.Ru» дал доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.

В конце января власти подготовили проект правил для курьерской отрасли. Документ устанавливает порядок допуска к работе, контроль маршрутов и передвижений курьеров, требования к их форме и транспорту, а также обязательное страхование на случай причинения вреда.

«С учетом необходимых изменений в отрасли цены на доставку могут вырасти на 10%. С одной стороны, новые требования повысят операционные расходы компаний на подготовку к нововведениям. Новые правила — страхование, прохождение медосмотра — могут повлиять на то, что «агрегаторы», компании, которые предоставляют эти услуги, повысят стоимость доставки. С другой стороны — эффект позитивный, но не мгновенный», — отметил Щербаченко.

Экономист сослался на данные Infoline, согласно которым в январе-сентябре 2025 года оборот рынка онлайн-торговли продуктами вырос на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 1,115 триллиона рублей. Одним из основных драйверов стали сервисы экспресс-доставки.

По словам Щербаченко, сегмент экспресс-доставки увеличился на 36% год к году. В дальнейшем рынок продолжит расти за счет расширения географии работы сервисов, развития инфраструктуры быстрой доставки и увеличения числа покупателей, которые делают заказы онлайн.

Эксперт считает, что сроки доставки из-за новых требований существенно не изменятся. Однако доходы курьеров в краткосрочной перспективе могут снизиться, поскольку им придется тратить время на прохождение медосмотров и выполнение других обязательных процедур.

Щербаченко также отметил, что стремление быстрее выполнить заказ иногда приводит к нарушениям правил дорожного движения. Рост числа аварий с участием курьеров стал одной из причин ужесточения регулирования. Создание реестра курьеров, по его словам, должно повысить ответственность за соблюдение правил и закрепить личную ответственность каждого сотрудника за выполнение заказа.