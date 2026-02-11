Ослабление доллара повлияло на мировую экономику

За последний год американский доллар упал на 9% по отношению к валютам других стран. Несмотря на то, что в январе доллар опустился до самого низкого уровня с марта 2022 года, давление на него не ослабевает, что сказывается и на мировой экономике, сообщает Bloomberg.

Главный фактор, негативно влияющий на курс американского доллара — непредсказуемая внешняя политика президента США Дональда Трампа, отмечает издание. Угрозы захвата Гренландии и насильственное смещение президента Венесуэлы Николаса Мадуро подорвало привычную роль доллара как средства защиты в периоды геополитической неопределенности. Однако слабеющая национальная валюта необязательно вредит Америке.

Так, ослабление доллара станет благом для американских экспортеров и производителей. Bloomberg добавляет, что, с одной стороны, в подобных условиях зарубежным покупателям товаров американского производства будет выгоднее закупаться на рынке США, поскольку их валюты укрепятся по отношению к доллару.

С другой, низкая стоимость доллара, как правило, подстегивает инфляцию, а это уже сказывается на американских потребителях, которым приходится платить больше за товары, произведенные за пределами США.

Сам Трамп отнесся к снижению курса доллара позитивно. Глава Белого дома в разговоре с журналистами 28 января 2026 года заявил, что «доллар справляется отлично, с ним все потрясающе». Издание Atlantic отмечало, что идея слабого доллара исторически не новая для Трампа. Еще в 2017 году, во время своего первого президентского срока, он говорил, что доллар «становится слишком сильным» и это «вредит» экономике.

К тому же доллар продолжает значительно доминировать над другими валютами на мировой арене, сохраняя за собой статус главного платежного средства. Bloomberg утверждает, что потребовался бы колоссальный сдвиг в глобальных финансовых институтах, чтобы резервный актив полностью перешел на другую валюту. Как отмечает издание, экономика США огромна — она такая же крупная, как ближайшие конкуренты в лице Китая, Германии и Японии вместе взятые.