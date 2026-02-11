EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Ослабление доллара повлияло на мировую экономику

2 минуты чтения 20:35

За последний год американский доллар упал на 9% по отношению к валютам других стран. Несмотря на то, что в январе доллар опустился до самого низкого уровня с марта 2022 года, давление на него не ослабевает, что сказывается и на мировой экономике, сообщает Bloomberg.

Главный фактор, негативно влияющий на курс американского доллара — непредсказуемая внешняя политика президента США Дональда Трампа, отмечает издание. Угрозы захвата Гренландии и насильственное смещение президента Венесуэлы Николаса Мадуро подорвало привычную роль доллара как средства защиты в периоды геополитической неопределенности. Однако слабеющая национальная валюта необязательно вредит Америке. 

Так, ослабление доллара станет благом для американских экспортеров и производителей. Bloomberg добавляет, что, с одной стороны, в подобных условиях зарубежным покупателям товаров американского производства будет выгоднее закупаться на рынке США, поскольку их валюты укрепятся по отношению к доллару.

Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год
Экономика8 минут чтения

С другой, низкая стоимость доллара, как правило, подстегивает инфляцию, а это уже сказывается на американских потребителях, которым приходится платить больше за товары, произведенные за пределами США.

Сам Трамп отнесся к снижению курса доллара позитивно. Глава Белого дома  в разговоре с журналистами 28 января 2026 года заявил, что «доллар справляется отлично, с ним все потрясающе». Издание Atlantic отмечало, что идея слабого доллара исторически не новая для Трампа. Еще в 2017 году, во время своего первого президентского срока, он говорил, что доллар «становится слишком сильным» и это «вредит» экономике. 

К тому же доллар продолжает значительно доминировать над другими валютами на мировой арене, сохраняя за собой статус главного платежного средства. Bloomberg утверждает, что потребовался бы колоссальный сдвиг в глобальных финансовых институтах, чтобы резервный актив полностью перешел на другую валюту. Как отмечает издание, экономика США огромна — она такая же крупная, как ближайшие конкуренты в лице Китая, Германии и Японии вместе взятые.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Легендарная Наталья
Общество
Легендарная Наталья
Она давала приют трудным подросткам, учила их пользоваться презервативами и помогла им вырасти в достойных людей. Среди них был Дмитрий Марков
00:01
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Экономика
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год
00:01 10 февраля
Я переехала в Непал и очень довольна
Общество
Я переехала в Непал и очень довольна
Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте
00:01 9 февраля
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Криминал
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки
00:01 8 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
Интернет и мемы
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу
00:01 6 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
СМИ: у Кадырова отказали почки
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
СМИ: у Кадырова отказали почки
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»