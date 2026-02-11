Глава Сбера рассказал о «нищих» российских чиновниках

Глава Сбера Герман Греф призвал провести реформу оплаты труда российских чиновников с тем, чтобы повысить им зарплаты. Об этом, как передает РБК, банкир заявил, выступая на Первом международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. При этом Греф отметил, что льготы, предоставляемые чиновникам, не заменят живые деньги.

В своем выступлении глава Сбера подчеркнул, что государственные служащие в России должны получать достаточно, «чтобы вести элементарный ненищенский образ жизни». При этом Греф отметил, что человеческая натура такова, что «она все равно будет взвешивать, как разбогатеть» и от этого «никуда не деться». В то же время глава Сбера оговорился, что «страх уголовной ответственности должен быть, и без этого никуда»

«Ладно, богатые люди приходят на госслужбу — у них есть какой-то запас, а очень много людей [на госслужбе], у которых нет этих запасов. Понимаете, никто не любит власть, я не люблю власть. Но мы же понимаем, что эти “нелюбимые чиновники”, от них зависит все будущее. Давайте наберем туда коррумпированных дураков и будем ждать чуда, что они вдруг нас приведут в светлое будущее», — сказал он.

При этом Греф выразил непонимание того, зачем чиновникам так много льгот. «Они что, больные, инвалиды? Им не льготы, им деньги нужны. Нужно просто-напросто платить нормальную зарплату», — резюмировал банкир.

Между тем, как напоминает РБК, последний раз российским чиновникам повысили зарплату в октябре 2025 года. Тогда по указу Владимира Путина их вознаграждение увеличили на 7%. Согласно данным Росстата за 2022 год, среднемесячная заработная плата российских госслужащих за исключением военных составила 72,9 тысячи рублей. При это в центральных аппаратах федеральных органов показатель достиг 197 тысяч рублей.