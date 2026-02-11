Исуса Христоса обязали сменить имя

Суд в Казани обязал местного жителя Исуса Петровича Христоса вернуть прежнее имя — Евгений Петрович Чекулаев. С соответствующим иском туда, как пишет местное издание «Бизнес.Онйлан», обратился прокурор города Ильдар Исмагилов.

В своем обращении он сослался на заключение Минюста, согласно которому смена имени по религиозным причинам не допускается. Кроме того, прокурор утверждал, что используя имя Исус Христос фигурант вводит людей в заблуждение, отождествляя свое имя с личностью Иисуса Христа, и тем самым оскорбляет чувства верующих.

По данным издания, ранее Исус Христос был неоднократно судим за грабежи и разбои. В 2014 году его поставили на профилактический учет в наркологическом диспансере, а в 2015 году судебно-психиатрическая экспертиза показала, что он страдает органическим расстройством личности, которое стало следствием тяжелой черепно-мозговой травмы, полученной в 2010 году.

В декабре 2014 года Христоса признали виновным в фиктивной регистрации в своей квартире площадью 31,9 квадратных метра 45 иностранных граждан.

В суд Христос не явился, поэтому его туда доставляли судебные приставы. Как писал «Коммерсантъ», Христос пытался обмануть силовиков и не стал отвечать на стук в дверь, притворившись, что его нет дома. Однако приставы не растерялись и позвонили ему по телефону, звонок которого раздался из квартиры.

Убедившись, что Христос дома, сотрудники ФССП сами пошли на хитрость и притворились, что ушли. Христос поверил и вышел из дома, после чего был задержан и доставлен в суд, который назначил ему два года лишения свободы условно с испытательным сроком в два с половиной года.