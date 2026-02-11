EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Исуса Христоса обязали сменить имя

2 минуты чтения 16:29 | Обновлено: 16:30

Суд в Казани обязал местного жителя Исуса Петровича Христоса вернуть прежнее имя — Евгений Петрович Чекулаев. С соответствующим иском туда, как пишет местное издание «Бизнес.Онйлан», обратился прокурор города Ильдар Исмагилов.

В своем обращении он сослался на заключение Минюста, согласно которому смена имени по религиозным причинам не допускается. Кроме того, прокурор утверждал, что используя имя Исус Христос фигурант вводит людей в заблуждение, отождествляя свое имя с личностью Иисуса Христа, и тем самым оскорбляет чувства верующих.

По данным издания, ранее Исус Христос был неоднократно судим за грабежи и разбои. В 2014 году его поставили на профилактический учет в наркологическом диспансере, а в 2015 году судебно-психиатрическая экспертиза показала, что он страдает органическим расстройством личности, которое стало следствием тяжелой черепно-мозговой травмы, полученной в 2010 году.

В декабре 2014 года Христоса признали виновным в фиктивной регистрации в своей квартире площадью 31,9 квадратных метра 45 иностранных граждан.

Легендарная Наталья
Легендарная Наталья
Она давала приют трудным подросткам, учила их пользоваться презервативами и помогла им вырасти в достойных людей. Среди них был Дмитрий Марков
Общество7 минут чтения

В суд Христос не явился, поэтому его туда доставляли судебные приставы. Как писал «Коммерсантъ», Христос пытался обмануть силовиков и не стал отвечать на стук в дверь, притворившись, что его нет дома. Однако приставы не растерялись и позвонили ему по телефону, звонок которого раздался из квартиры.

Убедившись, что Христос дома, сотрудники ФССП сами пошли на хитрость и притворились, что ушли. Христос поверил и вышел из дома, после чего был задержан и доставлен в суд, который назначил ему два года лишения свободы условно с испытательным сроком в два с половиной года.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Легендарная Наталья
Общество
Легендарная Наталья
Она давала приют трудным подросткам, учила их пользоваться презервативами и помогла им вырасти в достойных людей. Среди них был Дмитрий Марков
00:01
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Экономика
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год
00:01 10 февраля
Я переехала в Непал и очень довольна
Общество
Я переехала в Непал и очень довольна
Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте
00:01 9 февраля
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Криминал
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки
00:01 8 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
Интернет и мемы
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу
00:01 6 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
СМИ: у Кадырова отказали почки
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
СМИ: у Кадырова отказали почки
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»