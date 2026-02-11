EN
Крымчанина обвинили в госизмене после досмотра телефона в аэропорту

18:20 | Обновлено: 18:37

Уроженца крымского города Керчь Кирилла Костыгова обвинили по статье о государственной измене. Это произошло после того, как телефон мужчины досмотрели в аэропорту, сообщил «Первый отдел».

По данным правозащитников, Костыгова задержали в московском аэропорту Домодедово после того, как сотрудники ФСБ нашли в телефоне переводы, которые сочли основанием для преследования. Это произошло 14 июля 2025 года, когда мужчина приехал в аэропорт, чтобы покинуть Россию, писало издание «Осторожно, новости».

Как утверждают журналисты со ссылкой на рапорты силовиков, Костыгова сначала обвинили в том, что он громко ругался матом у подъезда своего дома. Позже суд назначил мужчине 15 суток административного ареста за мелкое хулиганство.

В итоге, по данным «Первого отдела», уроженец Крыма подвергся «карусельным арестам». «Осторожно, новости» отметили, что его трижды арестовывали по административным статьям, а затем возбудили уголовное дело о госизмене. «ОВД-Инфо» рассказало о четырех арестах.

С сентября 2025 года мужчина находится в СИЗО №3 «Пресня» в Москве, сообщили правозащитники. По их данным, следствие полагает, что Костыгов перевел 2304 рубля 94 копейки в украинские фонды. За это ему грозит наказание от 12 до 20 лет колонии, добавили правозащитники. Ближайшее заседание по продлению ареста уроженцу Крыма пройдет 12 февраля в Мещанском районном суде Москвы.

Как выяснили «Осторожно, новости», Костыгов вел соцсети на украинском языке, был активен в чатах украинцев в России и рассказывал о получении загранпаспорта в Турции — он несколько раз летал в Стамбул, чтобы восстановить документы. Было ли у мужчины российское гражданство, которое необходимо для возбуждения дела по статье о госизмене в России, ни в одном из источников не уточняется

