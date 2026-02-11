EN
Экономика

«Газпром нефть» объявила об обнаружении крупнейшего за 30 лет месторождения на Ямале

2 минуты чтения 17:15

Новое нефтяное месторождение с геологическими запасами в 55 миллионов тонн нефти обнаружили специалисты компании «Газпром нефть» в арктической зоне Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщили в пресс-службе компании, подчеркнув, что это крупнейшее подобное открытие в регионе за последние 30 лет.

Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
«Роснефть» скрывает проблемы и делает вид, что у нее все хорошо, но это не так. Что дальше?
Экономика19 минут чтения

В пресс-релизе уточняется, что залежи полезного ископаемого обнаружили на Южно-Новопортовском и Салетинском участках в Ямальском районе. При бурении поисково-оценочной скважины на глубине 2,7 километра специалисты получили промышленные притоки малосернистой и низковязкой нефти, а также газа и конденсата, сообщили в пресс-службе.

Там также рассказали, что бурению предшествовали три года изучения соответствующей территории с помощью сейсморазведки, а также компьютерного моделирования недр. 

«Это открытие <…> подтверждает, что ресурсная база нашей страны еще далеко не полностью изучена», — прокомментировал открытие нового месторождения председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

В конце 2025 года «Холод» писал, что к этому моменту российская нефтяная отрасль достигла своего предела. Как говорилось в спецпроекте «Национальное достояние», рассказывающем о состоянии крупнейших российских компаний, причиной стала технологическая отсталость российской нефтянки, которая в условиях западных санкций не позволяет ей разрабатывать новые месторождения.

