Московский суд сослался на принцип «первое слово дороже второго»

Арбитражный суд Московского округа сослался на принцип «первое слово дороже второго» при вынесении постановления по результатам разбирательства между крупными энергетическими компаниями, обратил внимание РБК. Документ опубликован в базе суда.

«Тот факт, что ответчик до осмотра оборудования предложил соразмерно снизить цену товара, в совокупности с иными представленными в материалы дела доказательствами, не свидетельствует о признании вины с его стороны. Суд округа полагает, что в данном случае действует правило: первое слово дороже второго», — сказано в документе.

Из него следует, что кассационную жалобу подала энергокомпания ПКФ «ТСК» в адрес Невского завода, «Промконтроля», который был главным ответчиком, и других компаний. В 2021 году они заключили договор, по которому «Промконтроль» должен был поставить измерительное оборудование. ПКФ «ТСК» приняла оборудование, но конечный покупатель — Невский завод — нашел в нем дефекты.

«Промконтроль» устранил только часть из них. В компании заявили, что остальные дефекты устранить невозможно, так как оборудование ремонтируется во Франции, куда его отправить невозможно «в связи с настоящей политической обстановкой».

«Поставщик предложил произвести выплату денежной компенсации, при этом указал, что дефект на защитном стекле индикатора, входящего в состав измерительного прибора, не влияет на работу прибора и его метрологические характеристики, а расположение шкалы прибора по отношению к его оси не является дефектом», — говорится в постановлении. ПКФ «ТСК» не согласился с такими выводами и подал жалобу в суд.