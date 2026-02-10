Россиянина насмерть сбил автобус в Таиланде

На острове Пхукет в Таиланде погиб российский турист. Мужчина получил смертельные травмы в результате наезда микроавтобуса. Об этом сообщает The Phuket News со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел днем 9 февраля возле отеля Almerol на прибрежной дороге в районе Карон. Погибший — 39-летний гражданин России по имени Александр Бондаренко. После наезда микроавтобуса ему оказали первую помощь сотрудники экстренных служб, после чего мужчину доставили в больницу Чалонг. Однако, несмотря на усилия врачей, он скончался от полученных травм.

Согласно предварительным материалам расследования, на которые ссылается The Phuket News, в момент происшествия россиянин находился у обочины дороги вместе с друзьями. Мужчина внезапно попытался перейти дорогу, а проезжавший мимо микроавтобус не успел остановиться и совершил наезд. Водитель был доставлен в полицию для дачи показаний и прошел проверку на алкоголь — она показала отрицательный результат. Правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения и видеорегистратора.

О гибели туриста ранее также сообщил телеграм-канал SHOT. По его данным, мужчина находился на тротуаре и в какой-то момент сделал шаг в сторону на проезжую часть, после чего был сбит микроавтобусом.

Местные власти уведомили о произошедшем российское посольство. Тело погибшего, как сообщили в полиции, будет передано родственникам после завершения необходимых процедур. Расследование обстоятельств ДТП продолжается.