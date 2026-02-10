Burger King запустил акцию «Накорми тарелочницу»

Сеть фастфуд-ресторанов Burger King запустила промоакции к 14 февраля. Среди них оказалось и комбо под названием «Накорми тарелочницу». На это обратила внимание «Коса».

В него входят чизбургер, малая порция картошки фри и стакан колы Evervess объемом 0,4 литра. Cтоимость комбо — 259,99 рубля.

Появление новой акции вызвало негативную реакцию в соцсетях у части аудитории, отмечает «Коса». Пользователи раскритиковали Burger King и предложили им создать также набор «накорми нищеброда» и использовать слово «тарелочник» вместо феминитива.

Другая часть аудитории начала критиковать тех, кого возмутило название набора. «Все тарелочницы тиктока идут доказывать в комментах, что эти названия мизогинные», — цитирует один из комментариев «Коса».

Медиа отмечает, что словом «тарелочница» обычно называют девушек, которые, по мнению парней, ходят на свидания ради бесплатной еды. В соцсетях оно используется в качестве оскорбительного ярлыка, который связывает поведение женщин с потребительским отношением к мужчинам. «Коса» также пишет, что это определение может употребляться и по отношению к женщинам, которые не оправдали ожидания мужчин на первом свидании.

Сеть Burger King известна своими провокационными рекламными акциями. Так, в мае 2019 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала ее за слоган «Коля из Бургер Кинга раздаст по Е-баллам за кофе…». Регулятор увидел в нем распространение ненормативной лексики.



В 2018 году компания получила штраф за лозунг «ЕдАЛ ТАКОЕ?», который был, по мнению ФАС, похож на мат. Также внимание властей привлекали лозунги «Раскурячь их всех!», «Окурительный чикен фри». Критиковали компанию и за фразы «Смотри не обострись» и публичную перепалку с другой сетью фастфуда McDonald’s.