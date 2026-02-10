Названо полезное для здоровья количество кофе и чая

Группа американских ученых проанализировали данные более чем 130 тысяч человек и выяснили, что у тех, кто на протяжении 40 лет выпивал две-три чашки кофе с кофеином или одну-две чашки чая в день, риск развития деменции был на 15-20% ниже, чем у тех, кто этого не делал. Об этом сообщает The Guardian.

Также у тех, кто пил обычный кофе, наблюдалось немного меньшее снижение когнитивных функций, чем у тех, кто предпочитал кофе без кофеина, и лучшие результаты в некоторых объективных тестах на функции мозга.

Исследователи предположили, что употребление кофе и чая полезно для мозга, однако они подчеркнули, что их работа не доказывает прямую связь нескольких чашек напитков с кофеином с улучшением когнитивных функций, поскольку люди, употребляющие кофеин, могут быть менее склонны к деменции по другим причинам. Аналогичная связь возникла бы, если бы люди с плохим сном, у которых, очевидно, выше риск когнитивных нарушений, избегали бы кофеина, чтобы лучше высыпаться, говорится в отчете.

Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год Экономика 8 минут чтения

«Наше исследование само по себе не может доказать причинно-следственную связь, но, насколько нам известно, это лучшее на сегодняшний день доказательство связи между потреблением кофе и чая и когнитивным здоровьем, и оно согласуется с правдоподобными биологическими механизмами», — рассказал ведущий автор Ю Чжан из Гарвардского университета.

Ученые отметили, что кофе и чай содержат кофеин и полифенолы, которые могут защищать от старения мозга, улучшая здоровье сосудов и уменьшая воспаление и окислительный стресс, при котором вредные атомы и молекулы, известные как свободные радикалы, повреждают клетки и ткани. Вещества в кофе и чае также могут способствовать улучшению метаболического здоровья. Например, кофеин связан с более низким уровнем заболеваемости диабетом второго типа, который является фактором риска развития деменции.