EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Названо полезное для здоровья количество кофе и чая

2 минуты чтения 07:48

Группа американских ученых проанализировали данные  более чем 130 тысяч человек и выяснили, что у тех, кто на протяжении 40 лет выпивал две-три чашки кофе с кофеином или одну-две чашки чая в день, риск развития деменции был на 15-20% ниже, чем у тех, кто этого не делал. Об этом сообщает The Guardian.

Также у тех, кто пил обычный кофе, наблюдалось немного меньшее снижение когнитивных функций, чем у тех, кто предпочитал кофе без кофеина, и лучшие результаты в некоторых объективных тестах на функции мозга.

Исследователи предположили, что употребление кофе и чая полезно для мозга, однако они подчеркнули, что их работа не доказывает прямую связь нескольких чашек напитков с кофеином с улучшением когнитивных функций, поскольку люди, употребляющие кофеин, могут быть менее склонны к деменции по другим причинам. Аналогичная связь возникла бы, если бы люди с плохим сном, у которых, очевидно, выше риск когнитивных нарушений, избегали бы кофеина, чтобы лучше высыпаться, говорится в отчете.

Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год
Экономика8 минут чтения

«Наше исследование само по себе не может доказать причинно-следственную связь, но, насколько нам известно, это лучшее на сегодняшний день доказательство связи между потреблением кофе и чая и когнитивным здоровьем, и оно согласуется с правдоподобными биологическими механизмами», — рассказал ведущий автор Ю Чжан из Гарвардского университета.

Ученые отметили, что кофе и чай содержат кофеин и полифенолы, которые могут защищать от старения мозга, улучшая здоровье сосудов и уменьшая воспаление и окислительный стресс, при котором вредные атомы и молекулы, известные как свободные радикалы, повреждают клетки и ткани. Вещества в кофе и чае также могут способствовать улучшению метаболического здоровья. Например, кофеин связан с более низким уровнем заболеваемости диабетом второго типа, который является фактором риска развития деменции.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Экономика
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год
00:01
Я переехала в Непал и очень довольна
Общество
Я переехала в Непал и очень довольна
Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте
00:01 9 февраля
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Криминал
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки
00:01 8 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
Интернет и мемы
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу
00:01 6 февраля
«Папа, а как?»
Интернет и мемы
«Папа, а как?»
Мужчина создал ютуб-канал, где учит людей завязывать галстук и менять шины. Миллионы смотрят его видео и называют отцом
00:01 5 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть