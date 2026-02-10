EN
Макрон заявил о наступлении чрезвычайного положения в Европе

2 минуты чтения 11:47 | Обновлено: 12:18

Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что Европа оказалась в чрезвычайном геополитическом и геоэкономическом положении.

Политик считает, что страны континента должны увеличить инвестиции в собственные экономики и устранить барьеры для их роста. В противном случае их «сметут» импорт из Китая и технологии из США. 

Макрон призывает упростить европейские законы и диверсифицировать количество поставщиков, чтобы избавиться от зависимости от небольшой существующей сегодня группы. 

Также президент Франции считает необходимым предоставить «европейские преференции» для защиты критически важных отраслей экономики Евросоюза — для этого предлагается выделять государственные субсидии и внедрить правило «покупай европейское» в системе государственных закупок. 

Последним пунктом предложений Макрона является расширение инвестиций стран ЕС в инновационные проекты — выделять больше средств он хочет как государственным, так и частным проектам. В перспективе президент Франции хотел бы также запуска эмиссии «еврооблигаций будущего», они могли бы быть предназначены для инвестиций в оборонный сектор, зеленые технологии и искусственный интеллект. 

С тем, что ЕС испытывает сложности с поддержанием собственной конкурентоспособности в современном мире, согласятся многие европейские лидеры. Но это еще не означает, что они примут предложения Макрона, отмечает The Economist.

Текущее состояние Евросоюза Макрон называет «гренландским моментом» — по его мнению, из-за конфликта с США вокруг Гренландии Европа начинает осознавать необходимость реформ. Он считает, что политики континента могут испытать «трусливое чувство облегчения» из-за того, что окончательного разрыва с Вашингтоном не произошло. 

Макрон отмечает, что происходящее сегодня в отношениях между ЕС и США является «глубоким геополитическим разрывом». Из-за этого он предлагает углубить сотрудничество между странами ЕС в военной сфере — например, создать общеевропейскую систему ПВО.

