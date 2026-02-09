Российские губернаторы вдвое увеличили расходы на личную охрану с начала вторжения в Украину

Расходы российских регионов на обеспечение безопасности губернаторов значительно возросли после начала российского полномасштабного вторжения в Украину. Об этом со ссылкой на данные системы по управлению тендерами «Тендерплан» пишут «Ведомости».

Так, в 2021 году российские регионы опубликовали восемь тендеров на обеспечение охраны губернаторов на совокупную сумму 59,7 миллиона рублей. Уже в следующем году эта сумма увеличилась до 91,6 миллиона, а в 2023 году оказалась в два раза больше показателей последнего довоенного года — 119,7 миллиона.

В 2024 году совокупная сумма по размещенным тендерам снизилась до 104,5 миллиона рублей, но уже в прошлом году вновь выросла до 112,4 миллиона (рост на 88,3% по сравнению с 2021 годом).

Растет и количество тендеров, которые размещают региональные власти. Уже в 2022 году их было 13, в 2024 и 2025 годах — 14. Рекордным снова оказался 2023 год, тогда было размещено 16 тендеров.

Журналисты отмечают, что губернаторы могут выбрать в качестве своих охранников как сотрудников вневедомственной охраны «Росгвардии», так и телохранителей из частных фирм или «самозанятых старожилов».

Председатель совета по профессиональным квалификациям в негосударственной сфере безопасности Дмитрий Фонарев рассказал «Ведомостям», что после начала вторжения России в Украину выбор охранников на рынке сократился — многие из специалистов отправились на фронт.

Риск для безопасности губернаторов увеличился после начала боевых действий, считает политолог Ростислав Туровский. Он также отметил, что некоторые из чиновников могут отказываться от нее, чтобы продемонстрировать свою близость к населению.