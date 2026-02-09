Собянин пообещал удвоить протяженность московского метро

До конца 2032 года в Москве планируют построить 34 новые станции. Таким образом, протяженность столичной линии метрополитена вырастает на 83 километра, сообщила пресс-служба правительства Москвы.

«По сравнению с 2010 годом протяженность линий Московского метрополитена (с учетом Московского центрального кольца) до 2032 года вырастет в два раза», — заявил столичный мэр Сергей Собянин.

Он отметил, что в 2026 год новая Рублево-Архангельская линия значительно расширится — от Московского международного делового центра «Москва-Сити» до Рублево-Архангельского за МКАД. Также городские власти планируют продлить Сокольническую и Филевскую линии.

Гречневый суп с таллием Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше Криминал 13 минут чтения

Отдельно в сообщении пресс-службы говорится, что 2025 год стал одним из самых успешных для метростроения. Так, в сентябре вместе с 11 новыми станциями было завершено сооружение участка Троицкой линии протяженностью 25 километров от «ЗИЛа» до «Коммунарки». В октябре также началось сооружение 17-километрового южного участка этой линии до Троицка. На данном участке планируется, как отмечают в пресс-службе, построить шесть станций.

Вместе с этим были полностью обновлены поезда на Московских центральных диаметрах. По словам Собянина, средний возраст подвижного состава составил пять лет. Это в пять раз меньше показателя 2010 года.

Власти Москвы планируют расширять сообщение и с центрами соседних регионов. Например, к 2030 году, по заявлению Собянина, из Москвы запустят дополнительные комфортные поезда в Калугу, Тулу, Владимир, Иваново, Смоленск и Ярославль. А уже в рамках второй очереди, в 2035 году, должны расширить железнодорожное сообщение между Москвой, Костромой, Тверью и Рязанью.