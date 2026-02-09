Названы самые счастливые российские регионы

Сервис «Работа.ру» провел опрос среди россиян и выяснил, какая доля из них считает себя счастливыми. Авторы опроса также составили рейтинг регионов, в которых живет больше всего счастливых людей. С результатами исследования ознакомилась «Газета.ру».

Так, почти половина россиян, 29% и 19%, заявили, что считают себя счастливыми, оценив уровень счастья на четыре из пяти и пять из пяти баллов соответственно. Еще треть респондентов оценили свой уровень счастья на три из пяти баллов.

Регионами, где живет больше всего счастливых россиян, оказались Новосибирская область, Свердловская область и Краснодарский край. В первом регионе 36% жителей оценили уровень счастья на пять баллов, а во втором и третьем 38% и 35% выбрали отметку в четыре балла.

Средний уровень счастья чаще всего выбирали жители Татарстана (38%), Санкт-Петербурга (33%) и Москвы (31%). Самыми несчастливыми оказались жители Нижегородской области — там оценку уровню счастья в два и один балл выбрали 16% и 20% респондентов соответственно.

По данным «Газеты.ру», уровень счастья для более чем половины россиян зависит от семьи. Другими факторами, влияющими на ощущение счастья, оказались общение с друзьями и родственниками, наличие любимого человека, развитая инфраструктура города, красивая природа, развлечения и отдых, а также работа.

В то же время 35% опрошенных заявили, что они хотели бы переехать в другой город, чтобы стать более счастливыми. Отмечается, что в топе прошлогоднего рейтинга самых счастливых регионов оказались Краснодарский край, Свердловская область и Санкт-Петербург.