Россияне начали готовиться к резкому падению курса рубля

Жители России начали ожидать резкого снижения курса рубля уже весной, пишут «Известия» со ссылкой на исследование провластного Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Мем принес авиакомпании миллиард долларов В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу Интернет и мемы 7 минут чтения

Половина респондентов считает, что уже в апреле один доллар будет стоить 89 рублей. Если этот прогноз окажется верен, то курс российской валюты снизится на 16% по сравнению с текущими показателями.

При этом, по мнению опрошенных ВЦИОМ россиян, падение курса рубля в 2026 году будет продолжаться. В январе 2027 года за один доллар на рынке будут предлагать 98 рублей, считают респонденты.

«Известия» отмечают, что прогноз россиян по курсу рубля в прошлом году значительно разошелся с реальной ситуацией. Так, в январе 2025 года респонденты считали, что через год доллар будет стоить 114 рублей. Реальный курс оказался меньше на 38 рублей.

При этом ожидания россиян все равно оказывают влияние на экономику, отметила заместитель председателя правления АО «Национальный Банк Сбережений» Елена Марчук. Это сказывается на инфляционных ожиданиях.

Она рассказала, что ожидающие более слабого рубля потребители ускоряют свои покупки, а бизнес осторожнее подходит к ценобразованию, заранее закладывая в конечную стоимость товаров и услуг валютные риски.

Наиболее чувствительными к этим ожиданиям оказываются сегменты, связанные с импортом — электроника, бытовая техника, автомобили, отдельные категории лекарств и комплектующих для промышленности.

Представители вузов и брокерских компаний ожидают, что за один доллар весной можно будет получить 75-82 рублей. К концу декабря курс упадет до 85-89 рублей. Власти же ожидают среднего курса в 92,2 рубля за доллар в течение года, отмечают «Известия».