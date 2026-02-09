EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Россияне начали готовиться к резкому падению курса рубля

2 минуты чтения 15:10 | Обновлено: 15:12

Жители России начали ожидать резкого снижения курса рубля уже весной, пишут «Известия» со ссылкой на исследование провластного Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 

Мем принес авиакомпании миллиард долларов
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу
Интернет и мемы7 минут чтения

Половина респондентов считает, что уже в апреле один доллар будет стоить 89 рублей. Если этот прогноз окажется верен, то курс российской валюты снизится на 16% по сравнению с текущими показателями.

При этом, по мнению опрошенных ВЦИОМ россиян, падение курса рубля в 2026 году будет продолжаться. В январе 2027 года за один доллар на рынке будут предлагать 98 рублей, считают респонденты.

«Известия» отмечают, что прогноз россиян по курсу рубля в прошлом году значительно разошелся с реальной ситуацией. Так, в январе 2025 года респонденты считали, что через год доллар будет стоить 114 рублей. Реальный курс оказался меньше на 38 рублей. 

При этом ожидания россиян все равно оказывают влияние на экономику, отметила заместитель председателя правления АО «Национальный Банк Сбережений» Елена Марчук. Это сказывается на инфляционных ожиданиях.

Она рассказала, что ожидающие более слабого рубля потребители ускоряют свои покупки, а бизнес осторожнее подходит к ценобразованию, заранее закладывая в конечную стоимость товаров и услуг валютные риски. 

Наиболее чувствительными к этим ожиданиям оказываются сегменты, связанные с импортом — электроника, бытовая техника, автомобили, отдельные категории лекарств и комплектующих для промышленности. 

Представители вузов и брокерских компаний ожидают, что за один доллар весной можно будет получить 75-82 рублей. К концу декабря курс упадет до 85-89 рублей. Власти же ожидают среднего курса в 92,2 рубля за доллар в течение года, отмечают «Известия».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Непал и очень довольна
Общество
Я переехала в Непал и очень довольна
Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте
00:01
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Криминал
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки
00:01 8 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
Интернет и мемы
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу
00:01 6 февраля
«Папа, а как?»
Интернет и мемы
«Папа, а как?»
Мужчина создал ютуб-канал, где учит людей завязывать галстук и менять шины. Миллионы смотрят его видео и называют отцом
00:01 5 февраля
«Кошки все видели»
Криминал
«Кошки все видели»
Бывший партнер жестоко убил котоняню на глазах у животных, за которыми она присматривала
00:01 4 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»