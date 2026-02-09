Россия догнала Европу по ценам на продукты

В начале 2026 года Россия приблизилась к ряду стран Евросоюза по уровню цен на продукты питания. Например, молоко в российских магазинах стоит дороже, чем в магазинах Испании, Германии и Чехии, сообщают «Важные истории».

Для сравнения цен на продукты издание использовало данные Росстата и сервиса Numbeo, который собирает информацию о стоимости жизни от пользователей со всего мира. Оказалось, что в десяти странах Евросоюза половина и больше продуктов стоят либо дешевле, либо так же, как в России.

Литр молока, как следует из каталога «Пятерочки», которая является лидером российского розничного рынка, стоит в среднем 132 рубля ー в 1,5 раза больше, чем в сети Lidl в Германии. Молоко из «Пятерочки» также оказалось дороже испанского и чешского, стоимость которых составила 108 и 89 рублей соответственно.

По данным Росстата, сильнее всего с начала полномасштабного вторжения в Украину подорожали рыба, бананы, маргарин, говядина и огурцы. Суммарно же за четыре года войны цены на продукты выросли в среднем на 35%. Однако «Важные истории» отмечают, что Росстат предоставляет только усредненные данные, которые могут быть ниже реальных ценников в магазинах.

В среднем во всех 27 странах Евросоюза цены на продукты все еще выше, чем в России. Однако уже в десяти странах Европы — Румынии, Польше, Чехии, Португалии, Литве, Венгрии, Болгарии, Хорватии, Испании и Латвии — половина или больше продуктов стоят либо дешевле, либо также как в России.

С 1 января 2026 года в России увеличилась ставка НДС с 20% до 22%. Это привело к тому, что начали резко расти цены. Так, с 22 декабря 2025 года по 2 февраля 2026-го, по данным Росстата, цены на продукты выросли в среднем на 3,4% — вдвое больше, чем за тот же период год назад.

На рост налоговой нагрузки обратили внимание и предприниматели. Представителя малого и среднего бизнеса со всей России начали называть себя «Машеньками» и делиться историями о том, как повышение налогов уничтожает их бизнес.