EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Россия догнала Европу по ценам на продукты

2 минуты чтения 21:22 | Обновлено: 21:38

В начале 2026 года Россия приблизилась к ряду стран Евросоюза по уровню цен на продукты питания. Например, молоко в российских магазинах стоит дороже, чем в магазинах Испании, Германии и Чехии, сообщают «Важные истории».

Для сравнения цен на продукты издание использовало данные Росстата и сервиса Numbeo, который собирает информацию о стоимости жизни от пользователей со всего мира. Оказалось, что в десяти странах Евросоюза половина и больше продуктов стоят либо дешевле, либо так же, как в России.

Литр молока, как следует из каталога «Пятерочки», которая является лидером российского розничного рынка, стоит в среднем 132 рубля ー в 1,5 раза больше, чем в сети Lidl в Германии. Молоко из «Пятерочки» также оказалось дороже испанского и чешского, стоимость которых составила 108 и 89 рублей соответственно.

По данным Росстата, сильнее всего с начала полномасштабного вторжения в Украину подорожали рыба, бананы, маргарин, говядина и огурцы. Суммарно же за четыре года войны цены на продукты выросли в среднем на 35%. Однако «Важные истории» отмечают, что Росстат предоставляет только усредненные данные, которые могут быть ниже реальных ценников в магазинах.

В среднем во всех 27 странах Евросоюза цены на продукты все еще выше, чем в России. Однако уже в десяти странах Европы — Румынии, Польше, Чехии, Португалии, Литве, Венгрии, Болгарии, Хорватии, Испании и Латвии — половина или больше продуктов стоят либо дешевле, либо также как в России.

С 1 января 2026 года в России увеличилась ставка НДС с 20% до 22%. Это привело к тому, что начали резко расти цены. Так, с 22 декабря 2025 года по 2 февраля 2026-го, по данным Росстата, цены на продукты выросли в среднем на 3,4% — вдвое больше, чем за тот же период год назад.

На рост налоговой нагрузки обратили внимание и предприниматели. Представителя малого и среднего бизнеса со всей России начали называть себя «Машеньками» и делиться историями о том, как повышение налогов уничтожает их бизнес.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Непал и очень довольна
Общество
Я переехала в Непал и очень довольна
Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте
00:01
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Криминал
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки
00:01 8 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
Интернет и мемы
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу
00:01 6 февраля
«Папа, а как?»
Интернет и мемы
«Папа, а как?»
Мужчина создал ютуб-канал, где учит людей завязывать галстук и менять шины. Миллионы смотрят его видео и называют отцом
00:01 5 февраля
«Кошки все видели»
Криминал
«Кошки все видели»
Бывший партнер жестоко убил котоняню на глазах у животных, за которыми она присматривала
00:01 4 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»