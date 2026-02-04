EN
Аналитики усомнились в словах Путина о росте цен в России

2 минуты чтения 14:21

Кремль продолжает озвучивать ложную информацию об уровне инфляции в России, чтобы создать видимость того, что ни война в Украине, ни западные санкции не наносят вреда российской экономике. Об этом аналитики американского Института изучения войны (ISW) пишут в очередной сводке.

«Кремль продолжает пытаться замаскировать и преуменьшить экономические последствия своей дорогостоящей войны на Украине, западных санкций и неудачных решений в области экономической политики», — говорится в публикации.

Ее авторы напоминают, что 3 февраля Владимир Путин признал, что валовой внутренний продукт (ВВП) России вырос в 2025 году всего на 1% по сравнению с 4,1% в 2023 году и 4,3% в 2024 году. При этом он заявил, что это снижение было «искусственным» стало частью усилий российского правительства по сдерживанию инфляции.

По словам Путина, к концу 2025 года инфляция в России снизилась до 5,6% по сравнению с максимумом в 9,6% в 2024 году. В то же время он признал, что в январе 2026 года инфляция выросла до 6,4% в годовом исчислении. Однако, с его слов, российское правительство ожидало этого роста после того, как с начала 2026 года начала действовать новая ставка НДС в размере 22% вместо прежних 20%.

«Кошки все видели»
«Кошки все видели»
Бывший партнер жестоко убил котоняню на глазах у животных, за которыми она присматривала
Криминал6 минут чтения

Аналитики ISW связали повышение налогов в России с необходимостью компенсировать дефицит федерального бюджета, образовавшийся из-за «непомерно высоких расходов на оборону». Таким образом российские власти возложили бремя расходов на войну в Украине непосредственно на россиян, пишут они.

При этом, как говорится в сводке, ISW отследил многочисленные сообщения о резком росте цен в России после начала 2026 года. В частности, по данным Института, продукты питания подорожали сразу на 25%, что, по мнению аналитиков ISW, «позволяет предположить, что истинный уровень инфляции в России выше, чем утверждает Путин».

