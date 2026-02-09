Ректор Бауманки рассказал о «проспавшей момент» советской космонавтике

Ректор МГТУ им. Баумана Михаил Гордин заявил в интервью РБК, что Россия «замедлилась» и «проспала» технологический передел. Так он прокомментировал вопрос журналиста о последних космических разработках в стране.

«Безусловно, мы немножко проспали технологический передел — это факт, об этом все открыто говорят, и сейчас нам нужно его нагнать. Я считаю, что не все потеряно, потому что самое дорогое, самое тяжелое, что необходимо любой стране, — это научные школы, люди, которые имеют опыт, знания, и прошлые наработки. То, что мы замедлились, — это факт, но ускориться у нас есть возможность, потому что остался фундамент», — сказал Гордин.

По его словам, советские конструкторы разрабатывали многоразовые транспортные космические системы, однако в какой-то момент «сильно увлеклись имущественными отношениями и проспали момент, когда надо было все это делать».

«Испытательная база очень дорогая. Это не только капитал, железо, бетон, это еще и методики, люди, измерительная техника, понимание, как интерпретировать результат. Это очень важно», — утверждает Гордин.

Мем принес авиакомпании миллиард долларов В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу Интернет и мемы 7 минут чтения

Гордина также спросили о том, участвует ли университет в разработках российского аналога Starlink. «Почему вы Starlink выбрали? Есть еще много других систем — OneWeb, например, китайская система. Starlink — это самая рыночно раскрученная товарищем Маском, он классный рекламный агент», — ответил ректор.

Ранее стало известно, что запуск российского аналога Starlink от «Бюро 1440» перенесли на 2026 год. По словам источников «Коммерсанта», причиной сдвига сроков могло стать то, что нужное количество аппаратов не удалось произвести вовремя.

При этом в декабре 2025 года на заседании общественного совета при Минцифры замглавы министерства Дмитрий Угнивенко заявлял, что «Бюро 1440» за прошлый год выполнило план и создало все 16 спутников.