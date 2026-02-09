EN
Экономика

Российские власти захотели обложить иностранных работников новым налогом

2 минуты чтения 20:52

Минфин России подготовил и внес в правительство поправки к законам о трудовой деятельности иностранных граждан и их налогообложении. Эти предложения 9 февраля одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности с учетом доработок, сообщило РБК.

Согласно документам, которые есть в распоряжении издания, иностранцы, работающие в России по патенту, должны будут платить фиксированные платежи по НДФЛ не только за себя, но и за своих несовершеннолетних детей. Когда ребенку исполнится 18 лет, он должен будет либо уехать из России, либо оформить собственный патент и платить налог самостоятельно.

Платить такой налог также обяжут иностранцев, временно или постоянно живущих в России и нанятых физическими лицами для личных нужд, — в частности, нянь, репетиторов и уборщиков. Это требование коснется и тех, кто работает у частных лиц без патента или разрешения на работу на законных основаниях — например, студентов, научных и педагогических работников, беженцев и людей с временным убежищем.

Мем принес авиакомпании миллиард долларов
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу
Интернет и мемы7 минут чтения

Поправки вводят разные размеры фиксированного налога. Для иностранцев, работающих у частных лиц, он составит 1700 рублей в месяц, а для тех, кто работает в компаниях или у индивидуальных предпринимателей, — 1200 рублей в месяц. Коэффициенты при этом не учитываются.

Чтобы подтвердить право на временное или постоянное проживание в России, иностранцам нужно будет показать документы о легальном доходе. Патент не будут выдавать или продлевать, если у налоговой службы нет информации о доходах иностранца или если доход на человека в семье ниже прожиточного минимума в регионе.

Кроме того, Минфин предлагает повысить минимальную зарплату для высококвалифицированных иностранных специалистов. Для врачей, преподавателей и ученых она может вырасти до 358,5 тысяч рублей в месяц, а для остальных специалистов — до 717 тысяч рублей. Эти суммы планируется пересматривать каждый год.

В Минфине считают, что такие изменения должны сделать трудовую миграцию более регулируемой и повысить налоговые поступления.

Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
