Общество

Юлия Навальная анонсировала кампанию против ограничения интернета в России

2 минуты чтения 12:55 | Обновлено: 13:17

Юлия Навальная анонсировала запуск кампании против ограничений интернета в России. Об этом говорится в телеграм-канале «Команда Навального».

По ее словам, за последние годы интернет в стране перестал быть свободным из-за политики российских властей. Она связывает массовые блокировки сервисов, отключения связи и продвижение подконтрольных государству платформ с действиями Владимира Путина и партии «Единая Россия», а также с работой Роскомнадзора.

В рамках кампании команда Навального намерена рассказывать, кто именно и какими способами ограничивает доступ к интернету в России, а также предложить способы противодействия интернет-цензуре. В посте есть ссылка на видео по теме с Юлией Навальной и ссылка с предложением присоединиться к инициативе.

Я переехала в Непал и очень довольна
Я переехала в Непал и очень довольна
Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте
Общество13 минут чтения

В опубликованном видео супруга погибшего в колонии политика Алексея Навального напоминает, что еще несколько лет назад Россия занимала лидирующие позиции в мире по скорости и доступности интернета. По ее словам, в стране существовал конкурентный рынок интернет-услуг, развивались технологические компании и создавались сотни тысяч рабочих мест, а российский интернет мог стать основой новой экономики.

Она утверждает, что эта модель была разрушена из-за политики российских властей. «Российский интернет мог стать основой новой экономики. Но Путин все это убил просто из-за страха перед тем, что люди будут свободно обмениваться информацией, — из-за выдуманных опасений за национальную безопасность», — заявила Юлия Навальная.

Она также сообщила, что в течение года планирует встречаться с представителями крупных международных IT-компаний. На этих встречах она намерена убеждать их встраивать в свои приложения инструменты обхода блокировок и сопротивляться российской интернет-цензуре. Навальная отметила, что свободное общение — это не «прихоть», а жизненная необходимость, а борьба с блокировками отвечает и интересам самих западных технологических компаний.

