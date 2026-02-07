EN
СМИ: предложение о запрете импорта стали из России вызвало конфликт в ЕС

2 минуты чтения 14:01

Предложение Европарламента о полном запрете импорта российской стали вызвало противостояние между его депутатами и властями стран ЕС. Некоторые из них возражают против такой меры, пишет Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Гречневый суп с таллием
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
Криминал13 минут чтения

Сейчас в Евросоюзе действует защитный режим, который помогает европейским производителям конкурировать с зарубежными поставщиками из-за разницы в ценах. Однако ЕС будет вынужден отменить его уже в конце июня, этого требуют правила ВТО.

Издание отмечает, что в период с января по октябрь 2025 года ЕС импортировал стали из России на сумму в 1,72 миллиарда евро. В большинстве сегментов наблюдалось снижение, однако в некоторых и них был зафиксирован рост до 8,4%.

Значительная часть российкой продукции из стали уже запрещена к ввозу в ЕС, но полуфабрикаты (например, слябы и заготовки) все еще можно импортировать в Евросоюз. Этим разрешением пользуются Бельгия, Италия и Чехия — заводы в этих странах заявили о невозможности заменить поставщиков.

При этом российская группа НЛМК продолжает владеть активами по производству листовой стали в Бельгии, Дании и Италии. Еврокомиссия предлагает заменить действующие меры увеличением импортной пошлины до 50%, одновременно вдвое сократив квоты на беспошлинный ввоз. Этот орган, как и Евросовет, не собирается полностью запрещать импорт из России.

Politico отмечает, что обычно Европарламент не участвует в разработке санкций, однако в этот раз Евросоюз хочет провести разработку норм с учетом всех точек зрения. Автор инциативы, депутат Европарламента из Швеции, Карин Карлсбро считает запрет импорта самым простым способом сократить доходы России от экспорта, которые Кремль затем тратит на поддержку вторжения в Украину.

Дипломат из Чехии рассказал изданию, что его страна считает неправильным «смешивание» санкционных инструментов и торгового законодательства. Он отметил, что цели этих мер отличаются друг от друга.

Сама Карлсбро сравнивает такой аргумент с тем, что уже звучал при запрете импорта нефти и газа из России. Она считает, что соглашение все равно будет достигнуто. Другие дипломаты рассказали, что предложение Европарламента при обсуждении не будет поддержано ни Еврокомиссией, ни Евросоветом.

