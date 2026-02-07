Япония захотела заключить с Россией мирный договор

Японское правительство будет упорно добиваться взаимопонимания с Россией по территориальному вопросу. С таким заявлением, как передает РИА «Новости», японский премьер Санаэ Такаити выступила на 45-м «Общенациональном съезде с требованием возврата северных территорий».

Северными территориями в Японии называют Курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. По итогам Второй мировой войны они отошли Советскому Союзу, а затем Российской Федерации. Однако Япония продолжает настаивать на возврате остров, из-за чего формальный мирный договор между Москвой и Токио до сих пор не заключен.

Комментируя эту ситуацию, Такаити заявила, что отсутствие мирного договора между Японией и Россией спустя 80 лет после окончания войны является «обидным».

В 1956 году советские и японские представители подписали Совместную декларацию, в которой говорилось, что Москва рассмотрит возможность передачи Японии островов Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора. В то же время судьба Кунашира и Итурупа в документе не упоминалась.

Заключая соглашение, Москва рассчитывала поставить точку в территориальном споре, однако в Токио документ оценивали лишь как один из шагов на пути к решению проблемы и не намеревались отказываться от претензий на «северные территории».

После введения Японией ряда санкционных мер против России, поводом для которых послужило начало полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, МИД России заявил, что отказывается от дальнейших переговоров о заключении официального мира и отменяет безвизовый въезд для японских граждан на южные Курильские острова.