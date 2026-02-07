EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Япония захотела заключить с Россией мирный договор

2 минуты чтения 09:14

Японское правительство будет упорно добиваться взаимопонимания с Россией по территориальному вопросу. С таким заявлением, как передает РИА «Новости», японский премьер  Санаэ Такаити выступила на 45-м «Общенациональном съезде с требованием возврата северных территорий».

Северными территориями в Японии называют Курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. По итогам Второй мировой войны они отошли Советскому Союзу, а затем Российской Федерации. Однако Япония продолжает настаивать на возврате остров, из-за чего формальный мирный договор между Москвой и Токио до сих пор не заключен.

Комментируя эту ситуацию, Такаити заявила, что отсутствие мирного договора между Японией и Россией спустя 80 лет после окончания войны является «обидным».

В 1956 году советские и японские представители подписали Совместную декларацию, в которой говорилось, что Москва рассмотрит возможность передачи Японии островов Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора. В то же время судьба Кунашира и Итурупа в документе не упоминалась.

Гречневый суп с таллием
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
Криминал13 минут чтения

Заключая соглашение, Москва рассчитывала поставить точку в территориальном споре, однако в Токио документ оценивали лишь как один из шагов на пути к решению проблемы и не намеревались отказываться от претензий на «северные территории».

После введения Японией ряда санкционных мер против России, поводом для которых послужило начало полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, МИД России заявил, что отказывается от дальнейших переговоров о заключении официального мира и отменяет безвизовый въезд для японских граждан на южные Курильские острова.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
Интернет и мемы
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу
00:01 6 февраля
«Папа, а как?»
Интернет и мемы
«Папа, а как?»
Мужчина создал ютуб-канал, где учит людей завязывать галстук и менять шины. Миллионы смотрят его видео и называют отцом
00:01 5 февраля
«Кошки все видели»
Криминал
«Кошки все видели»
Бывший партнер жестоко убил котоняню на глазах у животных, за которыми она присматривала
00:01 4 февраля
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Общество
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Теперь все иначе: группа «Тату» выступает в Крыму, а их песни живут своей жизнью
00:01 3 февраля
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля