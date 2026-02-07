Власти захотели национализировать билетную систему Leonardo

Генпрокуратура России обратилась в суд с иском об обращении в доход государства имущества частных собственников компании «Сирена-Трэвел», которая является разработчиком и оператором системы бронирования билетов Leonardo. Об этом пишет РБК, ссылаясь на судебные документы и собственные источники.

Как уточняет издание, «Сирене-Трэвел» принадлежат крупнейшая российская система бронирования авиабилетов Leonardo и аэропортовая система регистрации пассажиров и багажа Astra.

О своем участии в ее разработке в 2022 году сообщала госкорпорация «Ростех». «Система призвана защитить персональные данные пассажиров и заменить иностранные сервисы бронирования, дальнейшее использование которых несет риски для отрасли пассажирских перевозок», — говорили там.

В результате отечественная система стала альтернативой, в частности, американским Sabre и Navitaire, а также испанской Amadeus. «Система названа в честь Леонардо да Винчи, великого ученого Средневековья. Именно он составил первый свод знаний о летательных аппаратах — “Кодекс о полете птиц”», — так в российской госкорпорации объясняли выбор названия для собственной системы бронирования билетов.

По данным Ассоциации туроператоров России на конец января 2026 года, системой Leonardo в России пользуются более 60 авиакомпаний, причем не только российских, но и зарубежных, например, беларусская «Белавиа» и венесуэльская Conviasa. Отмечается, что в России через Leonardo бронируется около 80–90% авиабилетов.

За последние годы в Leonardo случалось несколько масштабных сбоев, приведших к серьезным проблемам для авиакомпаний и пассажиров. Последний из них произошел в конце января. Тогда из-за сбоя временно не работали регистрация пассажиров и багажа, а также оформление, переоформление и возврат билетов и дополнительных услуг авиакомпаний, использующих систему.