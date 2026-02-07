Петарда разорвалась в руке у подростка из Подмосковья

Житель города Люберцы Московской области лишился фаланги большого пальца из-за взрыва петарды, который произошел у него в руке. Об этом пишет региональное управление Следственного комитета (СК).

Подросток подобрал петарду на улицу, после взрыва его госпитализировали. Телеграм-каналы сообщают, что травмы оказались серьезнее, а 16-летний пострадавший мог лишиться нескольких пальцев.

Инцидент произошел в первой половине дня 7 февраля. Пострадавший подросток выносил мусор, когда заметил лежащий на земле предмет и поднял его, отмечает прокуратура. Взрыв при этом произошел только после того, как подросток взял петарду в руки.

Уполномоченный по правам ребенка Подмосковья Ксения Мишонова после инцидента призвала жителей региона не забывать, что «враги не останавливаются ни перед чем». Она не уточнила, кого конкретно имеет в виду, и можно ли ее слова считать обвинием в случившемся в адрес других государств.

Телеграм-канал Shot утверждает, что после взрыва подросток лишился четырех пальцев. Mash пишет о потере трех с половиной пальцев. Baza утверждает, что пострадавший поднял с земли не петарду, а коробку — взрыв оторвал фалангу его большого пальца и повредил один из пальцев правой руки. Официально власти не подтверждают информацию о таких травмах, телеграм-каналы не раскрыли источники, сообщившие им об этом.

СК также отчитался о возбуждении уголовного дела по статье о причинении тяжкого вреда здоровья по неосторожности (ст. 118 УК). На данный момент силовики не сообщали о появлении подозреваемых и задержаных, которые могли бы быть причастны к этому инциденту. Прокуратура Подмосковья опубликовала видеозапись, на котором виден момент взрыва. Ее качество и хронометраж не позволяют разлядеть как взорвавшийся объект, так и понять, что именно происходило перед взрывом.