EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Петарда разорвалась в руке у подростка из Подмосковья

2 минуты чтения 17:00

Житель города Люберцы Московской области лишился фаланги большого пальца из-за взрыва петарды, который произошел у него в руке. Об этом пишет региональное управление Следственного комитета (СК).

Гречневый суп с таллием
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
Криминал13 минут чтения

Подросток подобрал петарду на улицу, после взрыва его госпитализировали. Телеграм-каналы сообщают, что травмы оказались серьезнее, а 16-летний пострадавший мог лишиться нескольких пальцев.

Инцидент произошел в первой половине дня 7 февраля. Пострадавший подросток выносил мусор, когда заметил лежащий на земле предмет и поднял его, отмечает прокуратура. Взрыв при этом произошел только после того, как подросток взял петарду в руки.

Уполномоченный по правам ребенка Подмосковья Ксения Мишонова после инцидента призвала жителей региона не забывать, что «враги не останавливаются ни перед чем». Она не уточнила, кого конкретно имеет в виду, и можно ли ее слова считать обвинием в случившемся в адрес других государств.

Телеграм-канал Shot утверждает, что после взрыва подросток лишился четырех пальцев. Mash пишет о потере трех с половиной пальцев. Baza утверждает, что пострадавший поднял с земли не петарду, а коробку — взрыв оторвал фалангу его большого пальца и повредил один из пальцев правой руки. Официально власти не подтверждают информацию о таких травмах, телеграм-каналы не раскрыли источники, сообщившие им об этом.

СК также отчитался о возбуждении уголовного дела по статье о причинении тяжкого вреда здоровья по неосторожности (ст. 118 УК). На данный момент силовики не сообщали о появлении подозреваемых и задержаных, которые могли бы быть причастны к этому инциденту. Прокуратура Подмосковья опубликовала видеозапись, на котором виден момент взрыва. Ее качество и хронометраж не позволяют разлядеть как взорвавшийся объект, так и понять, что именно происходило перед взрывом.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
Интернет и мемы
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу
00:01 6 февраля
«Папа, а как?»
Интернет и мемы
«Папа, а как?»
Мужчина создал ютуб-канал, где учит людей завязывать галстук и менять шины. Миллионы смотрят его видео и называют отцом
00:01 5 февраля
«Кошки все видели»
Криминал
«Кошки все видели»
Бывший партнер жестоко убил котоняню на глазах у животных, за которыми она присматривала
00:01 4 февраля
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Общество
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Теперь все иначе: группа «Тату» выступает в Крыму, а их песни живут своей жизнью
00:01 3 февраля
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»