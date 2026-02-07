EN
Экономика

Новый цвет iPhone помог Apple резко увеличить продажи в Китае

2 минуты чтения 18:14

Китайский рынок на протяжении последних нескольких лет был проблемным для компании Apple — три года показатели продаж здесь падали, а инвесторы начали сомневаться, что американская компания сможет успешно конкурировать с брендами Huawei, Vivo и Xiaomi.

Мем принес авиакомпании миллиард долларов
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу
Интернет и мемы7 минут чтения

Но ситуация изменилась после того, как вышел новый iPhone 17 цвета «космический оранжевый». Продажи в четвертом квартале 2025 года выросли на 38% год к году, составив почти пятую часть от общей суммы продаж компании. Одна из причин — новый цвет телефона, пишет Financial Times.

Новый дизайн завирусился среди китайцев, они прозвали цвет «оранжевый Hermès». По мнению пользователей соцсетей, использование такого телефона позволяет ярко заявить о своем высоком социальном статусе окружающим. Ассоциация с брендом Hermès появилась из-за того, что цвет устройства Apple напоминал китайцам фирменную продукцию французского люксового бренда.

Высокий спрос на iPhone среди китайских потребителей позволил Apple увеличить стоимость своих акций на 7% за последнюю неделю на фоне падения показателей других крупных игроков на фондовом рынке, отмечают журналисты. Ажиотажный спрос со стороны жителей КНР позволил нарастить продажи даже на фоне отказа властей КНР одобрить использование новых ИИ-функций iPhone в стране.

Также Financial Times отмечает, что китайцы используют игру слов при рассказе о своем новом телефоне — слова «оранжевый» и «успех» на китайском звучат похоже. «Пусть все ваши желания станут оранжевыми; пусть оранжевый придет сразу», — цитирует издание отзывы некоторых пользователей.

Также Apple воспользовалась спадом в продажах одного из своих главных конкурентов в Китае, компании Huawei. Жалобы пользователей на работу операционной системы Harmony привели к падению продаж примерно на 10% в последнем квартале 2025 года, отмечается в тексте публикации.

Горящие новости
