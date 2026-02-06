Тюремный срок за поддельные медсправки собрались ввести в России

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности за подделку и оборот фальшивых медицинских справок об отсутствии опасных заболеваний. Об этом сообщило агентство «Интерфакс».

Законопроект № 1120757-8 был внесен в Госдуму 16 января. Его авторами выступили 426 депутатов во главе со спикером нижней палаты российского парламента Вячеславом Володиным.

«Учитывая специфику и значение документов в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты от опасных инфекционных заболеваний, устанавливается ответственность за использование поддельной медсправки вплоть до лишения свободы до четырех лет со штрафом от 500 тысяч до миллиона рублей», — объясняла ранее руководитель комиссии по вопросам миграционной политики, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Также в законопроекте впервые предусмотрено более строгое наказание за подделку или использование медицинских справок, если это делается через интернет или с использованием служебного положения. Если из-за таких действий произошло массовое заражение людей, виновным может грозить до восьми лет лишения свободы.

Сейчас подобные нарушения квалифицируются по уголовной статье о подделке документов. При этом по статистике Судебного департамента при Верховном Суде в период с 2019-го по 2025 год значительная часть фигурантов таких дел были освобождены от ответственности, говорится в заключении комитета по госстроительству и законодательству.