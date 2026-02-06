Трамп опубликовал ролик с Обамой в образе обезьяны

Политики от демократический партии обвинили президента США Дональда Трампа в расизме. Все из-за того, что глава Белого дома опубликовал в социальной сети TruthSocial видеоролик, в котором бывший американский лидер Барак Обама и его жена Мишель представлены в образе обезьян.

Ролик длится больше минуты. Основную часть времени в нем говорится о возможных махинациях с подсчетом голосов во время президентских выборах в 2020 году в штатах, где лидировал Трамп. И только на последних секундах появляется чета Обама.

В них лица бывшего президента США и его жены наложены на двух анимированных обезьян, которые танцуют под песню The Lion Sleeps Tonight, которая звучала в мультфильме «Король Лев». При этом Трамп не сопроводил запись комментарием.

Запись быстро привлекла внимание и вызвала негодование со стороны представителей демократической партии. Так, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что Трамп «поступил отвратительно, и каждый республиканец должен его осудить».

Американский политический аналитик Адам Пархоменко добавил, что опубликованное видео — олицетворение того, каким на самом деле является Трамп, и поэтому «он больше никогда не должен приближаться к власти». В свою очередь, исполнительный директор кампании здоровья Нью-Йорка Мелани Д’Арриго назвала главу Белого дома «расистом, который продвигает идеологию превосходства белой расы».

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт отреагировала сдержанно. Она объяснила изданию Deadline, что иллюстрация якобы взята из «интернет-мема», в котором Трамп показан, как король джунглей, а чета Обама — в образе персонажей из мультфильма «Король Лев».

Тем не менее позже скандальный ролик был удален со страницы Трампа в TruthSocial.