Лавров рассказал о тайных контактах с Европой по Украине

Глава российского МИД Сергей Лавров дал интервью пропагандистскому телеканалу RT, в котором рассказал о «подпольных» контактах России с некоторыми европейскими лидерами по вопросам Украины.

«Не буду скрывать, у нас есть контакты с некоторыми из лидеров Европы. Они и звонят, просят об этих разговорах не объявлять. Некоторые даже здесь появляются. И так подпольно контактируют», — заявил Лавров. В то же время он продолжил, что те заявления, с которыми европейские лидеры тайно звонят или приезжают в Россию, не отличаются от их публичных высказываний.

Лавров обвинил Европу, которая якобы хочет поражения России ради того, чтобы «не потерять лицо», в попытках сорвать мирные переговоры, последний этап которых прошел накануне, а новый, по словам президента Украины Владимира Зеленского, может пройти в «ближайшее время», вероятно, в США.

Министр иностранных дел также обвинил президента Франции Эмманюэля Макрона в «несерьезности» и заявил о его «жалкой дипломатии» из-за его обещаний «как-нибудь» позвонить Владимиру Путину.

«Если ты хочешь позвонить и о чем-то поговорить всерьез — ну позвони, Путин всегда возьмет трубку. Он всегда выслушает любые предложения. А если речь пойдет о серьезных предложениях, я смею вас заверить, они не останутся без серьезной, конкретной, практической реакции», — утверждает Лавров.

В интервью он также обвинил Запад в плохом знании истории, заботе о безопасности лишь европейской части континента, а не Евразии в целом, обмане России в вопросе нерасширения НАТО на восток, а также рассказал об обеспокоенности Москвы и якобы многих европейских стран «возрождением» и милитаризацией Германии.