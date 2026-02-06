EN
Общество

Спортсменов заподозрили в увеличении пениса ради победы на Олимпиаде

2 минуты чтения 12:18

Всемирное антидопинговое агентство намерено начать расследование в случае, если найдутся доказательства, что участники соревнований по прыжкам с трамплина увеличивали себе пенис ради лучших результатов. Об этом сообщило BBC.

О том, что мужчины-прыгуны с трамплина делают себе инъекции гиалуроновой кислоты в пенис для его увеличения и таким образом улучшают свои выступления на соревнованиях, рассказала в январе немецкая газета Bild.

По ее данным, гиалуроновая кислота, которая не считается допингом, может увеличить пенис на два-три сантиметра. Это влияет на размер костюма, который изготавливается индивидуально для каждого прыгуна с использованием 3D-сканера. Во время таких замеров учитывается, в частности, расстояние до самой нижней точки в области гениталий.

Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Известные биохакеры вводят в него ботокс и проводят странные манипуляции — все ради омоложения. Это правда работает?
Интернет и мемы11 минут чтения

В случае увеличения пениса эта точка опускается ниже и костюм получает дополнительную площадь ткани. Это может улучшить аэродинамику и увеличить время, которое спортсмен проводит в воздухе во время прыжка, писали журналисты.

«Каждый дополнительный сантиметр костюма имеет значение. Если площадь поверхности вашего костюма увеличена на 5%, вы летите дальше», — привело BBC слова рейс-директора Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) Сандро Пертиле.

Публикацию Bild прокомментировал генеральный директор Всемирного антидопингового агентства Оливье Ниггли: «Я не знаком с деталями прыжков с трамплина и тем, как это может улучшить результаты. Если что-то выяснится, мы рассмотрим это и определим, имеет ли это отношение к допингу. Мы не занимаемся другими [не связанными с допингом] способами повышения результативности».

Директор по коммуникациям FIS Бруно Сасси сказал BBC, что признаков или доказательств того, что спортсмены делали себе такие инъекции ради лучших результатов, не было и нет.

