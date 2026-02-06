EN
Общество

Россиянам захотели разрешить регистрировать угнанные в «недружественных странах» автомобили

2 минуты чтения 14:04

В России разрешат регистрировать автомобили, которые числятся в базах Интерпола, как угнанные. Соответствующее положение будет прописано в законопроекте, подготовленном и опубликованном для общественного обсуждения министерством внутренних дел России, пишет газета «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что разработать новый закон ведомству поручил Владимир Путин. Необходимость разрешить россиянам регистрировать украденные автомобили в МВД объяснили тем, что Интерпол не отвечает на соответствующие запросы российских силовиков, в связи с чем они не могут доподлинно установить, какая машина числится в угоне, а какая нет.

«С 24 февраля 2022 года правоохранительными органами недружественных государств игнорируются запросы российской стороны по фактам выявления разыскиваемых транспортных средств, Достоверное установление факта хищения, а также его обстоятельств не представляется возможным», — заявили по этому поводу в МВД. 

Как уточняет издание, новым законом планируется разрешить регистрацию автомобиля, если он объявлен в розыск по инициативе «недружественной страны». Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, он направлен на «защиту законных интересов лиц, во владении которых находятся разыскиваемые по инициативе недружественных государств транспортные средства». 

Мем принес авиакомпании миллиард долларов
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу
Интернет и мемы7 минут чтения

На сегодняшний день, отмечает газета поставить такой автомобиль на учет невозможно, даже по решению суда, так как в действующем российском законодательстве не предусмотрено соответствующей процедуры.

При этом газета обращает внимание, что ни в пояснительной записке, ни в самом законопроекте ничего не сказано о том, что будет, если числящийся угнанным автомобиль поставят в России на учет, а потом из «недружественной страны» все же придет ответ на соответствующий запрос МВД.

Горящие новости
