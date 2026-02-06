Россиянам захотели разрешить регистрировать угнанные в «недружественных странах» автомобили

В России разрешат регистрировать автомобили, которые числятся в базах Интерпола, как угнанные. Соответствующее положение будет прописано в законопроекте, подготовленном и опубликованном для общественного обсуждения министерством внутренних дел России, пишет газета «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что разработать новый закон ведомству поручил Владимир Путин. Необходимость разрешить россиянам регистрировать украденные автомобили в МВД объяснили тем, что Интерпол не отвечает на соответствующие запросы российских силовиков, в связи с чем они не могут доподлинно установить, какая машина числится в угоне, а какая нет.

«С 24 февраля 2022 года правоохранительными органами недружественных государств игнорируются запросы российской стороны по фактам выявления разыскиваемых транспортных средств, Достоверное установление факта хищения, а также его обстоятельств не представляется возможным», — заявили по этому поводу в МВД.

Как уточняет издание, новым законом планируется разрешить регистрацию автомобиля, если он объявлен в розыск по инициативе «недружественной страны». Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, он направлен на «защиту законных интересов лиц, во владении которых находятся разыскиваемые по инициативе недружественных государств транспортные средства».

На сегодняшний день, отмечает газета поставить такой автомобиль на учет невозможно, даже по решению суда, так как в действующем российском законодательстве не предусмотрено соответствующей процедуры.

При этом газета обращает внимание, что ни в пояснительной записке, ни в самом законопроекте ничего не сказано о том, что будет, если числящийся угнанным автомобиль поставят в России на учет, а потом из «недружественной страны» все же придет ответ на соответствующий запрос МВД.