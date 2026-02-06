EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Российские банки столкнулись с дефицитом юаней

2 минуты чтения 18:32

Банки России столкнулись с нехваткой юаней на рынке — ставка по юаневым кредитам овернайт на Мосбирже 5 февраля увеличилась с 1% до 16% годовых. Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на статистику Мосбиржи и мнение экспертов.

Мем принес авиакомпании миллиард долларов
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу
Интернет и мемы7 минут чтения

Кредитом овернайт называют займ на один день, уже к вечеру ставка опустилась до 8%, но 6 февраля вновь выросла до 10,8%. Эксперты считают это признаком локального дефицита юаней. 

Валюта КНР остается последней значимой иностранной валютой на бирже, которая не попала под санкции, отмечается в тексте. Чтобы справиться с возникшим дефицитом банки впервые с февраля 2024 года обратились за юаневыми кредитами в Центробанк. 

Биржевые ставки свопов рубль-юань остаются невысокими (от 0,5% до 1,5%), но это максимальные показатели с ноября 2024 года, отметил аналитик ПСБ Денис Попов. Экономист Егор Сусин считает происходящее на рынке признаком того, что какому-то из игроков перестало хватать юаней. 

Он также отметил, что курс юаня 2 февраля краткосрочно увеличивался на 2,1%. В совокупности эти события могут указывать на то, что рынок исчерпал имевшийся в последний год избыток юаней.

Одним из объяснений нехватки юаней может быть и подготовка российских компаний к китайскому новому году — с 15 по 23 февраля банки КНР работать не будут. Вероятно, некоторые из российских компаний пытаются провести платежи за импорт до наступления праздничных дат. 

The Moscow Times отмечает, что дефицит юаней в России уже возникал в середине 2024 года после того, как Мосбиржа попала в санкционные списки и остановила торговлю долларом и евро. Юаневые ставки тогда увеличивались до 60% годовых, но снизились после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мем принес авиакомпании миллиард долларов
Интернет и мемы
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу
00:01
«Папа, а как?»
Интернет и мемы
«Папа, а как?»
Мужчина создал ютуб-канал, где учит людей завязывать галстук и менять шины. Миллионы смотрят его видео и называют отцом
00:01 5 февраля
«Кошки все видели»
Криминал
«Кошки все видели»
Бывший партнер жестоко убил котоняню на глазах у животных, за которыми она присматривала
00:01 4 февраля
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Общество
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Теперь все иначе: группа «Тату» выступает в Крыму, а их песни живут своей жизнью
00:01 3 февраля
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля
Программа «Возмездие»
Криминал
Программа «Возмездие»
Мужчина расстрелял двух случайных девушек на отдыхе. Он объяснил необходимость убийства специальной программой
00:01 1 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»