Российские банки столкнулись с дефицитом юаней

Банки России столкнулись с нехваткой юаней на рынке — ставка по юаневым кредитам овернайт на Мосбирже 5 февраля увеличилась с 1% до 16% годовых. Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на статистику Мосбиржи и мнение экспертов.

Кредитом овернайт называют займ на один день, уже к вечеру ставка опустилась до 8%, но 6 февраля вновь выросла до 10,8%. Эксперты считают это признаком локального дефицита юаней.

Валюта КНР остается последней значимой иностранной валютой на бирже, которая не попала под санкции, отмечается в тексте. Чтобы справиться с возникшим дефицитом банки впервые с февраля 2024 года обратились за юаневыми кредитами в Центробанк.

Биржевые ставки свопов рубль-юань остаются невысокими (от 0,5% до 1,5%), но это максимальные показатели с ноября 2024 года, отметил аналитик ПСБ Денис Попов. Экономист Егор Сусин считает происходящее на рынке признаком того, что какому-то из игроков перестало хватать юаней.

Он также отметил, что курс юаня 2 февраля краткосрочно увеличивался на 2,1%. В совокупности эти события могут указывать на то, что рынок исчерпал имевшийся в последний год избыток юаней.

Одним из объяснений нехватки юаней может быть и подготовка российских компаний к китайскому новому году — с 15 по 23 февраля банки КНР работать не будут. Вероятно, некоторые из российских компаний пытаются провести платежи за импорт до наступления праздничных дат.

The Moscow Times отмечает, что дефицит юаней в России уже возникал в середине 2024 года после того, как Мосбиржа попала в санкционные списки и остановила торговлю долларом и евро. Юаневые ставки тогда увеличивались до 60% годовых, но снизились после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.