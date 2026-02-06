ЕС захотел ввести полный запрет на морские перевозки российской нефти

Еврокомиссия планирует ввести полный запрет на морские перевозки российской нефти в рамках 20-го пакета санкций против России. Это следует из заявления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Евросоюз планирует согласовать этот запрет со странами G7, куда помимо государств ЕС входят также Великобритания, Канада, США и Япония. В «черный список» связанных с Россией кораблей внесут еще 43 судна, их совокупное количество достигнет 640 единиц.
Также ЕС хочет внести в санкционные списки 20 региональных российских банков, их список в заявлении фон дер Ляйен не приведен. Еврокомиссия собирается усиливать давление на владельцев криптовалют, которые пользуются ими для обхода санкций.
Расширятся и экспортные ограничения. С принятием 20 пакета санкций в Россию запретят поставлять резину и трактора, а также оказывать клиентам в России услуги по обеспечению кибербезопасности. Точный список товаров и услуг, которые попадут под санкции, в заявлении также не сообщается.
Одновременно ЕС запретит импорт металлов, химикатов и критически важных минералов из России. Их сопокупную стоимость Еврокомиссия оценивает в 570 миллионов евро. Странам-членам ЕС предложено также установить квоту на поставки аммиака.
Также Евросоюз собирается продемонстрировать свою готовность бороться с попытками уклоняться от исполнения предписаний санкционного режима с помощью запрета на экспорт станков с ЧПУ и радиооборудования в любую страну, где существует высокий риск реэкспорта этих товаров в Россию.
Упоминаются в тексте и будущие правовые гарантии для компаний из ЕС, которые рискуют столкнуться с экспроприацией своих активов или нарушением прав на интеллектуальную собственность в России. Заявление не содержит подробностей по этому пункту будущего санкционного пакета.