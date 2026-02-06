ЕС захотел ввести полный запрет на морские перевозки российской нефти

Еврокомиссия планирует ввести полный запрет на морские перевозки российской нефти в рамках 20-го пакета санкций против России. Это следует из заявления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Мем принес авиакомпании миллиард долларов В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу Интернет и мемы 7 минут чтения

Евросоюз планирует согласовать этот запрет со странами G7, куда помимо государств ЕС входят также Великобритания, Канада, США и Япония. В «черный список» связанных с Россией кораблей внесут еще 43 судна, их совокупное количество достигнет 640 единиц.

Также ЕС хочет внести в санкционные списки 20 региональных российских банков, их список в заявлении фон дер Ляйен не приведен. Еврокомиссия собирается усиливать давление на владельцев криптовалют, которые пользуются ими для обхода санкций.

Расширятся и экспортные ограничения. С принятием 20 пакета санкций в Россию запретят поставлять резину и трактора, а также оказывать клиентам в России услуги по обеспечению кибербезопасности. Точный список товаров и услуг, которые попадут под санкции, в заявлении также не сообщается.

Одновременно ЕС запретит импорт металлов, химикатов и критически важных минералов из России. Их сопокупную стоимость Еврокомиссия оценивает в 570 миллионов евро. Странам-членам ЕС предложено также установить квоту на поставки аммиака.

Также Евросоюз собирается продемонстрировать свою готовность бороться с попытками уклоняться от исполнения предписаний санкционного режима с помощью запрета на экспорт станков с ЧПУ и радиооборудования в любую страну, где существует высокий риск реэкспорта этих товаров в Россию.

Упоминаются в тексте и будущие правовые гарантии для компаний из ЕС, которые рискуют столкнуться с экспроприацией своих активов или нарушением прав на интеллектуальную собственность в России. Заявление не содержит подробностей по этому пункту будущего санкционного пакета.