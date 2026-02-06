EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Зумеры подсели на недорогое хобби

2 минуты чтения 14:11

Представители поколения Z, столкнувшиеся с финансовыми трудностями после окончания учебы и переходом большей части общения в онлайн в эпоху коронавируса, стали уделять приоритетное внимание всему, что связано с фитнесом, и выбрали в качестве основного хобби бег и марафоны. Об этом пишет Fortune.

По данным издания, нынешний рост безработицы поставил под угрозу карьерные амбиции зумеров, из-за чего им стало сложнее откладывать накопления. Желание найти недорогое хобби в сочетании с желанием избежать «эпидемии одиночества», которая усугубилась в период пандемии, привели зумеров в спортзалы и беговые клубы, где необязательно тратить много денег.

«Бег — это самый простой вид спорта, где можно просто выйти на улицу и включить наушники. Поколение Z больше всего страдает от чувства одиночества, и многие спортивные объединения — беговое, самое крупное из них — предлагают возможность почувствовать себя частью сообщества», — считает соучредитель и управляющий директор компании Consumer Collective, занимающейся анализом розничных трендов, Джессика Рамирес.

Мем принес авиакомпании миллиард долларов
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу
Интернет и мемы7 минут чтения

В качестве примера Fortune приводит марафон прошлого года в Нью-Йорке, в котором приняли участие рекордные 59 тысяч человек. Из них почти 11 тысяч оказались в возрасте от 25 до 29 лет, что составило самую большую группу бегунов — почти 25%.

Издание пишет, что для зумеров занятия спортом приобретают большую популярность, нежели поход на шопинг в магазины класса люкс. Нью-йоркская инфлюенсерша Хлоя Хехтер также выяснила, что среди самых востребованных товаров у зумеров оказались коврики для йоги и сертификаты на членство в фитнес-центрах.

Помимо этого, по словам Рамирес, увлечение зумеров бегом и марафонами соответствует тенденции среди этого поколения на поиск аналоговых хобби. Так, зумеры стали переходить на виниловые пластинки, бумажные книги и другие физические носители, что согласуется с желанием зумеров уменьшить количество цифровой техники в их жизни, и бег тоже подходит под этот тренд.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мем принес авиакомпании миллиард долларов
Интернет и мемы
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу
00:01
«Папа, а как?»
Интернет и мемы
«Папа, а как?»
Мужчина создал ютуб-канал, где учит людей завязывать галстук и менять шины. Миллионы смотрят его видео и называют отцом
00:01 5 февраля
«Кошки все видели»
Криминал
«Кошки все видели»
Бывший партнер жестоко убил котоняню на глазах у животных, за которыми она присматривала
00:01 4 февраля
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Общество
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Теперь все иначе: группа «Тату» выступает в Крыму, а их песни живут своей жизнью
00:01 3 февраля
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля
Программа «Возмездие»
Криминал
Программа «Возмездие»
Мужчина расстрелял двух случайных девушек на отдыхе. Он объяснил необходимость убийства специальной программой
00:01 1 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»