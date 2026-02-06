Зумеры подсели на недорогое хобби

Представители поколения Z, столкнувшиеся с финансовыми трудностями после окончания учебы и переходом большей части общения в онлайн в эпоху коронавируса, стали уделять приоритетное внимание всему, что связано с фитнесом, и выбрали в качестве основного хобби бег и марафоны. Об этом пишет Fortune.

По данным издания, нынешний рост безработицы поставил под угрозу карьерные амбиции зумеров, из-за чего им стало сложнее откладывать накопления. Желание найти недорогое хобби в сочетании с желанием избежать «эпидемии одиночества», которая усугубилась в период пандемии, привели зумеров в спортзалы и беговые клубы, где необязательно тратить много денег.

«Бег — это самый простой вид спорта, где можно просто выйти на улицу и включить наушники. Поколение Z больше всего страдает от чувства одиночества, и многие спортивные объединения — беговое, самое крупное из них — предлагают возможность почувствовать себя частью сообщества», — считает соучредитель и управляющий директор компании Consumer Collective, занимающейся анализом розничных трендов, Джессика Рамирес.

В качестве примера Fortune приводит марафон прошлого года в Нью-Йорке, в котором приняли участие рекордные 59 тысяч человек. Из них почти 11 тысяч оказались в возрасте от 25 до 29 лет, что составило самую большую группу бегунов — почти 25%.

Издание пишет, что для зумеров занятия спортом приобретают большую популярность, нежели поход на шопинг в магазины класса люкс. Нью-йоркская инфлюенсерша Хлоя Хехтер также выяснила, что среди самых востребованных товаров у зумеров оказались коврики для йоги и сертификаты на членство в фитнес-центрах.

Помимо этого, по словам Рамирес, увлечение зумеров бегом и марафонами соответствует тенденции среди этого поколения на поиск аналоговых хобби. Так, зумеры стали переходить на виниловые пластинки, бумажные книги и другие физические носители, что согласуется с желанием зумеров уменьшить количество цифровой техники в их жизни, и бег тоже подходит под этот тренд.