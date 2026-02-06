Крипторынок ушел в зону «экстремального страха»

Курс биткоина в ночь на 6 февраля в моменте опускался до 60 тысяч долларов, потеряв в цене до 18% за сутки. По итогам торгового дня 5 февраля снижение составило 14% — это самое глубокое дневное падение в процентном выражении за последние три года. Предыдущее сопоставимое падение фиксировалось 9 ноября 2022 года.

Резкое снижение затронуло и другие криптовалюты. Так, Ethereum в моменте опускался ниже 1,75 тысячи долларов, то есть почти минус 20% от пиковых значений предыдущего дня. К утру 6 февраля котировки частично восстановились: биткоин торговался выше 65 тысяч долларов, Ethereum — выше 1,9 тысяч.

Общая капитализация крипторынка сократилась до 2,2 триллиона долларов. По данным агрегаторов, за последние сутки почти все криптоактивы из первой сотни по капитализации подешевели на 10–25%. Небольшой рост показали лишь отдельные токены, не относящиеся к числу крупнейших.

Мем принес авиакомпании миллиард долларов В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу Интернет и мемы 7 минут чтения

Как пишет РБК, падение сопровождалось масштабными ликвидациями на криптобиржах. За сутки были принудительно закрыты позиции около 560 тысяч трейдеров на общую сумму 2,6 миллиарда долларов. Более 2,2 миллиарда пришлось на длинные позиции — сделки на рост. Основные убытки зафиксированы в позициях по биткоину и Ethereum.

При этом индекс страха и жадности на крипторынке, отражающий настроения инвесторов, опустился до минимальных за последние три года девяти пунктов и оказался в зоне «экстремального страха». Это свидетельствует о том, что участники рынка склонны к паническим распродажам.