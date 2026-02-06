EN
Общество

Число жалоб россиян на блокировки карт резко выросло

2 минуты чтения 13:34 | Обновлено: 13:38

Россияне стали чаще жаловаться на блокировки банковских карт и отмену транзакций. В прошлом году Центробанк получил 235,2 тысячи таких жалоб, что оказалось на 14,7% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в отчете регулятора о работе с обращениями.

«Основной рост пришелся на проблемы, связанные с отказом в проведении операций, блокировкой карт, дистанционного банковского обслуживания, что обусловлено усилением мер по противодействию финансовому мошенничеству (расширение критериев подозрительных операций, автоматизация антифрод-систем)», — сказано в отчете.

Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Михаил Мамута заявил, что клиентам банков зачастую не объясняли причины блокировок и не рассказывали, что нужно предпринять, чтобы их снять.

Мем принес авиакомпании миллиард долларов
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу
Интернет и мемы7 минут чтения

«В августе мы обратили на это внимание кредитных организаций, направили им рекомендации. Наш мониторинг подтверждает, что большинство банков им следуют. Каждый человек, если он вдруг столкнется с такой проблемой, должен однозначно понимать не только причины произошедшего, но и необходимые действия для решения проблемы», — добавил Мамута.

В то же время в регуляторе заявили, что ужесточение контроля за банковскими переводами привело к снижению числа жалоб по поводу кибермошенничества почти на треть. Также клиенты стали меньше сообщать о передаче денег или персональных данных под влиянием мошенников.

Кроме того, Центробанк отчитался, что россияне стали меньше жаловаться на навязывание дополнительных услуг при потребительском и автокредитовании — количество таких жалоб снизилось на 31 и 65% соответственно.

