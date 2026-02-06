Число жалоб россиян на блокировки карт резко выросло

Россияне стали чаще жаловаться на блокировки банковских карт и отмену транзакций. В прошлом году Центробанк получил 235,2 тысячи таких жалоб, что оказалось на 14,7% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в отчете регулятора о работе с обращениями.

«Основной рост пришелся на проблемы, связанные с отказом в проведении операций, блокировкой карт, дистанционного банковского обслуживания, что обусловлено усилением мер по противодействию финансовому мошенничеству (расширение критериев подозрительных операций, автоматизация антифрод-систем)», — сказано в отчете.

Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Михаил Мамута заявил, что клиентам банков зачастую не объясняли причины блокировок и не рассказывали, что нужно предпринять, чтобы их снять.

«В августе мы обратили на это внимание кредитных организаций, направили им рекомендации. Наш мониторинг подтверждает, что большинство банков им следуют. Каждый человек, если он вдруг столкнется с такой проблемой, должен однозначно понимать не только причины произошедшего, но и необходимые действия для решения проблемы», — добавил Мамута.

В то же время в регуляторе заявили, что ужесточение контроля за банковскими переводами привело к снижению числа жалоб по поводу кибермошенничества почти на треть. Также клиенты стали меньше сообщать о передаче денег или персональных данных под влиянием мошенников.

Кроме того, Центробанк отчитался, что россияне стали меньше жаловаться на навязывание дополнительных услуг при потребительском и автокредитовании — количество таких жалоб снизилось на 31 и 65% соответственно.