СМИ: американские спортсмены столкнутся с особенно ожесточенным сопротивлением на Олимпиаде

Администрация президента США Дональда Трампа строит «большие планы» на зимние Олимпийские игры 2026 года, собираясь использовать их для продвижения страны, как лидера в мировом спорте. Об этом пишет Politico, ссылаясь на оказавшуюся в распоряжении редакции служебную записку Госдепартамента. В то же время издание отмечает, что агрессивная политика Трампа сделает победу над американцами принципиальным вопросом для спортсменов из множества стран.

По данным Politico, Белый дом хочет использовать грядущую Олимпиаду, как стартовый импульс для так называемого «десятилетия спорта в США», в рамках которого в стране пройдут Чемпионат мира по футболу 2026 года и летние Олимпийские и Паралимпийские игры 2028 года.

Между тем, как отмечает издание, агрессивная внутренняя и внешняя политика администрации Трампа могут помешать планам Белого дома. Так, власти принимающей зимнюю Олимпиаду-2026 Италии уже успели возмутиться тем, что Вашингтон намерен направить для обеспечения безопасности свой команды на играх в том числе агентов Иммиграционной и таможенной полиции (ICE), чьи действия якобы направленные на борьбу с нелегальными мигрантами в США вызвали осуждение по всему миру.

Кроме того, Politico полагает, что дополнительные пошлины и оскорбительные ремарки в адрес множества стран со стороны Трампа, а также его угрозы аннексировать принадлежащую Дании Гренландию, сделают победу над американцами вопросом принципа для команд многих стран на грядущих Играх.

«Это вопрос жизни и смерти. Если это полуфинал и мы играем против Соединенных Штатов, это уже не просто игра, это приобретает глубокий смысл», — заявил Чарли Ангус — экс-депутат парламента Канады, в отношении которой Трамп также не раз уничижительно высказывался и требовал, чтобы она стала 51 штатом США.

По мнению Ангуса, после заявлений Трампа ездить на международные соревнования и делать вид, «будто бы мы одна большая дружная семья», больше никто не станет.

XXV зимние Олимпийские игры откроются в Италии 6 февраля и продлятся до 22 февраля. Столицами Игр станут Милан и Кортина-д’Ампеццо, но соревнования будут проводиться и в других городах страны.