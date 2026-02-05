EN
EN
Общество

Воспитательница детского сада спасла детей от вооруженного мужчины

2 минуты чтения 15:01

В городе Бугуруслан в Оренбургской области произошло нападение на детский сад. В помещения дошкольного учреждения проник неизвестный мужчина с ножом, однако воспитательнице удалось задержать нападавшего и передать его в руки полиции. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Дмитрий Дьяченко.

«В дошкольное учреждение, сломав дверь, пробрался мужчина с ножом. Сразу же была активирована тревожная кнопка, но первой на пути преступника встретила воспитатель детского сада — Лия Наилевна Галеева», — написал он. 

«Это настоящий геройский поступок. Мы обязательно представим воспитательницу и сотрудников Росгвардии к наградам и будем выводить этот вопрос на региональный уровень», — добавил Дьяченко позже в интервью изданию Daily Shtorm. заверил политик.

В свою очередь, близкий к силовикам телеграм-канал Shot без указания источников публикует подробности случившегося. По его данным, вооруженный ножом мужчина в «неадекватном состоянии» выбил дверь и проник в помещение детского сада во время «тихого часа». Телеграм-канал отмечает, что охраны в учреждении не было, поэтому ее функции пришлось выполнить оказавшейся на пути неизвестного воспитательнице, а затем и подоспевшим на помощь коллегам.

«Папа, а как?»
«Папа, а как?»
Мужчина создал ютуб-канал, где учит людей завязывать галстук и менять шины. Миллионы смотрят его видео и называют отцом
Интернет и мемы5 минут чтения

Вместе им удалось отобрать у мужчины нож, скрутить его и запереть в подвальном помещении. После этого сотрудники детсада нажали на «тревожную кнопку» и передали нападавшего прибывшим силовикам.

Как отмечает Shot, несмотря на задержание выяснить мотивы нападавшего пока не удалось, так как он находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и не способен отвечать на вопросы.

