Трамп не исключил своего выдвижения на третий президентский срок

Ведущий канала NBC Том Лиамас спросил президента США Дональда Трампа, будет ли он избираться на третий президентский срок. Трамп прямого ответа не дал, хотя и сказал, что это было бы «интересно».

«Не знаю. Это было бы интересно. Но разве не было бы ужасно, если бы я согласился с вами, если бы дал вам ответ, который вы ищете? Это сделало бы жизнь намного менее захватывающей… Я делаю это только по одной причине: сделать Америку снова великой, и именно этим мы и занимаемся», — заявил Трамп.

Также глава Белого дома обсудил своих вероятных преемников на посту президента США. Трамп назвал два имени: вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио — хотя и не стал никого выделять в особенности, назвав обоих «великолепными».

Тогда Лиамас спросил, чем они отличаются друг от друга. Трамп на некоторое время задумался и отметил, что ведущий задал ему, пожалуй, самый интересный вопрос за все интервью.

«Я бы сказал, что один из них немного более дипломатичен, чем другой», — сказал Трамп, но не уточнил, кто именно. «Я думаю, что они оба обладают крайне высоким интеллектом».

При этом Трамп добавил, что не задумывается о возможных преемниках, ведь у него впереди еще три года на посту президента США. Политические аналитики в беседе с журналом Time говорили, что Трамп использует спекуляции вокруг своего третьего президентского срока, чтобы сбить с толку оппонентов и не дать представителям республиканской партии думать о преемниках раньше времени.

22-я поправка Конституции США запрещает быть избранным президентом более двух раз. Это означает, что по закону Трамп не сможет избраться президентом после того, как в январе 2029 истечет его второй срок.