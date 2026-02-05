EN
Трамп не исключил своего выдвижения на третий президентский срок

2 минуты чтения 22:16 | Обновлено: 22:17

Ведущий канала NBC Том Лиамас спросил президента США Дональда Трампа, будет ли он избираться на третий президентский срок. Трамп прямого ответа не дал, хотя и сказал, что это было бы «интересно». 

«Не знаю. Это было бы интересно. Но разве не было бы ужасно, если бы я согласился с вами, если бы дал вам ответ, который вы ищете? Это сделало бы жизнь намного менее захватывающей… Я делаю это только по одной причине: сделать Америку снова великой, и именно этим мы и занимаемся», — заявил Трамп.

Также глава Белого дома обсудил своих вероятных преемников на посту президента США. Трамп назвал два имени: вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио — хотя и не стал никого выделять в особенности, назвав обоих «великолепными». 

Ее затравили за роман с президентом
Ее затравили за роман с президентом
Президент завел отношения с подчиненной, а ее жизнь превратилась в ад
Мир25 минут чтения

Тогда Лиамас спросил, чем они отличаются друг от друга. Трамп на некоторое время задумался и отметил, что ведущий задал ему, пожалуй, самый интересный вопрос за все интервью.

«Я бы сказал, что один из них немного более дипломатичен, чем другой», — сказал Трамп, но не уточнил, кто именно. «Я думаю, что они оба обладают крайне высоким интеллектом».

При этом Трамп добавил, что не задумывается о возможных преемниках, ведь у него впереди еще три года на посту президента США. Политические аналитики в беседе с журналом Time говорили, что Трамп использует спекуляции вокруг своего третьего президентского срока, чтобы сбить с толку оппонентов и не дать представителям республиканской партии думать о преемниках раньше времени. 

22-я поправка Конституции США запрещает быть избранным президентом более двух раз. Это означает, что по закону Трамп не сможет избраться президентом после того, как в январе 2029 истечет его второй срок. 

