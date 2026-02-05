Названы самые «недооцененные» фильмы XXI века

Журнал Time опубликовал список из 50 самых «недооцененных» фильмов, который вышли после 2000 года. Его составила кинокритик Стефани Захарек.

Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир Теперь все иначе: группа «Тату» выступает в Крыму, а их песни живут своей жизнью Общество 19 минут чтения

Она включила в подборку фильмы, заслуживающие знакомства или повторного просмотра, которые при этом не были отмечены критиками и зрителями в момент выхода. Захарек отметила, что ориентировалась на картины, «живущие в нашей памяти по непонятным причинам».

При этом критик согласилась, что ее критерии выбора могут вызвать несогласие у читателей — составленную ей подборку она считает способом пробудить у людей собственные воспоминания о подобных картинах.

Фильмы в списке Time не пронумерованы — автор не стала выделять самые «недоцененные» из них и предлагает читателю самостоятельно ознакомиться с описанием картин и выбрать те, что достойны их внимания.

Для удобства список содержит несколько категорий. Среди них — фильмы продолжительностью менее двух часов, биографические и исторические картины, комедии, ленты с собаками и кошками, литературные адаптации, работы режиссеров-дебютантов и романтические фильмы.

В списке оказались и несколько анимационных лент, например, «Легенда о волках» (2020). Эту картину Захарек отметила за приятную атмосферу, напоминающую о фильмах середины прошлого века — критик считает ее «очаровательным шедевром».

«Недооценным» она посчитала и фильм «Кот в Париже» (также известный под названием «Кошачья жизнь») 2010 года. Картина была номинирована на получение премии «Оскар», однако затем выпала из поля зрения публики, считает Захарек.

Также в подборке оказались несколько работ всемирно известных режиссеров. Среди них — «Бесподобный мистер Фокс» Уэса Андерсона (2009), «Агенты А.Н.К.Л.» Гая Ричи (2015), «Где-то» Софии Копполы (2010) и «Волшебная флейта» Кеннета Брана (2006).