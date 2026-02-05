EN
Экономика

Популярные марки шоколадных батончиков подорожали в России

2 минуты чтения 11:53

Компания Mars, которой принадлежит множество известных марок шоколадной продукции, объявила о повышении цен на шоколадные батончики. Соответствующее уведомление производитель разослал ритейлерам, пишет газета «Коммерсантъ».

По ее данным, со 2 февраля отпускные цены на большие батончики Snickers, Bounty, Twix, Milky Way и Mars вырастут на 4,5%, средние подорожают на 5,5%, а маленькие — на 9%. Кроме того, шоколадные драже M&M’s вырастут в цене на 5,5–8% в зависимости от размера упаковки.

По данным «Коммерсанта», с 23 марта Mars планирует пересмотреть цены и на несколько видов коробочных конфет. Так, часть ассортимента, продающегося под маркой Dove, подорожает на 4,5%, а конфеты «А.Коркунов» прибавят в цене 6,5–8,5%

Представители компании объяснили необходимость повышения цен на свою продукцию «накопительным эффектом» от роста издержек и себестоимости. В свою очередь, «Коммерсантъ» напоминает, что ранее цены поднял другой крупный производитель шоколада — компания Nestle, которая также сослалась, в частности, на подорожание сырья, включая какао-бобы.

«Папа, а как?»
«Папа, а как?»
Мужчина создал ютуб-канал, где учит людей завязывать галстук и менять шины. Миллионы смотрят его видео и называют отцом
5 минут чтения

Из-за роста мировых цен на какао-бобы шоколад дорожает уже около двух лет, пишет газета. Так, по данным Росстата, в декабре 2025 года средняя розничная цена на шоколад в России выросла на 22,5% по сравнению с декабрем 2024 года.

Издание отмечает, что рост цен на шоколад заставляет россиян выбирать другие, более доступные сладости, например, печенье. Так, в период с января по сентябрь 2025 года спрос на шоколадные плитки в стране упал на 15,6%.

