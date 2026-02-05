Школьница пошла в салон красоты после падения с десятого этажа

Московская школьница выпала из окна десятого этажа, но выжила, так как попала в сугроб. Об этом сообщила газета «Московский комсомолец».

По информации журналистов, инцидент произошел в среду, 4 февраля, около 16:00 на улице Верхние поля на юго-востоке столицы. Очевидцы рассказали газете, что 16-летняя девочка в кофте и лосинах выпала из окна и попала в сугроб.

После этого она самостоятельно направилась в салон красоты, который находится на первом этаже многоквартирного дома, и попросила о помощи. Сотрудники вызвали медиков, а также по их совету положили пострадавшую на бок и укрыли одеялом.

Помимо этого, девочка попросила у персонала салона красоты телефон, чтобы позвонить родителям. Те пришли за несколько минут. Выяснилось, что семья живет на десятом этаже.

По предварительным данным, незадолго до падения в семье произошла небольшая ссора с приехавшей к ним в гости родственницей, рассказал «Московский комсомолец». При этом, по данным газеты, пострадавшая девочка не высказывала депрессивных мыслей.

Ранее в поселке Новогорелово под Санкт-Петербургом из окна 16 этажа вместе с детьми выпрыгнула 23-летняя иностранка. Женщина погибла, а младенцы 2024 и 2025 года рождения выжили. Их доставили в детскую больницу в Санкт-Петербурге.



Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство двух малолетних детей. По версии ведомства, у матери был «преступный умысел» на убийство своих детей, который не удалось реализовать из-за оперативной медицинской помощи. В прокуратуре региона сочни возбуждение дела «законным и обоснованным».